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影／疑天雨路滑 台64小貨車撞護欄翻落對向車道撞3車釀2傷

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市台64線快速道路今天發生一起車環追撞車禍，鍾姓男子駕駛小貨車疑似天雨路滑，碰撞護欄後翻覆至對向車道，造成對向車道3輛車閃避不及追撞，鍾男因腰部疼痛送醫，無大礙，事故當事人均無酒駕，確實車禍發生原因，由警方進一步調查釐清。

新北警方今天上午近8時獲報，板橋區台64線快速道路20.6公里處，由板橋往新莊方向發生多車追撞車禍事故，45歲的鐘姓小貨車駕駛與副駕駛座的乘客一度受困車內，警消獲報趕抵時，2人已自行爬出車外，鐘男因腰痛送醫，其餘駕駛人並無受傷未送醫。

據了解，鐘男駕駛自小貨車由大漢橋新莊往中和方向上台64線快速道路，疑似天雨路滑，不慎碰撞護欄導致翻覆至對向車道，造成對向車道章女駕駛自小客車閃避煞停，後方2部自小客車陸續追撞前車。

因鐘男和其餘駕駛人酒測值均為零，確實車禍發生原因，由警方進一步調查釐清。

新北市台64線快速道路今天發生一起車環追撞車禍，鍾姓男子駕駛小貨車疑似天雨路滑，碰撞護欄後翻覆至對向車道，造成對向車道3輛車閃避不及追撞。記者王長鼎／翻攝
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