關渡捷運站旁大樓11歲女童13樓住家墜樓 送醫宣告不治

台北市北投區關渡捷運站今天早上6點多發生11歲女童從住家墜樓案，送醫搶救稍早不治身亡，警方介入偵辦發現女童是在家屬不知情下墜樓，將報請檢察官相驗女童遺體。

警方調查，11歲賴姓女童就讀國小六年級，今天早上墜樓當下腦部重創，四肢嚴重骨折；女童父母離婚，她跟母親及姊姊住在關渡捷運站對面一棟大樓，位在大度路一處巷內，是社區管理員認出女童，趕緊打電話通知女童母親。

據了解，女童跟母親同睡一間房間，上下舖，她清晨先起床，獨自到客廳前陽台不明原因墜下，媽媽還在房間睡覺；社區管理員打到屋內時，媽媽才被叫醒。