6旬男研海林道墜谷 大批人力連搜9天找到遺體

66歲劉姓男子跟團入山縱走奇萊東稜，10日在研海林道因肢體無力滑落墜谷，花蓮縣消防局等單位組成救難隊伍，連日來出動50人次搜尋，昨在距墜落處有一段距離的斷崖下，發現劉男遺體。從位置推測，劉男可能試圖自救想要腰繞找出路，卻不幸失足墜崖身亡。

劉男來自屏東，與妻子參加登山隊，一行5人4日入山，原定9日下山。途中劉男與妻子一度因走得較慢而落隊，10日下午3時30分，消防局獲報，指劉男在研海林道3.8公里流龍頭往上約1公里處，因肢體無力墜落。劉妻在現場呼喊，劉男有回應，請妻子下山求援，但無法確定墜落深度。

花蓮縣消防局第一大隊立即集結太魯閣國家公園管理處、保七第九大隊，連夜從中橫公路慈母橋旁的岳王亭登山口入山救援，但遇到當晚地震路坍，就地紮營隔天一早腰繞出發救援。

經過長達9天，7梯次共50名人力的艱辛救援，昨天還是傳來壞消息，搜救人員下午在距離劉男墜落處約500公尺，再下切200公尺的山谷，找到劉男的遺體，已經死亡多時。

花蓮縣消防局表示，當時通報劉男在研海林道3.8公里流龍頭往上約1公里處因肢體無力墜谷，但救難人員上山搜索，在通報處沒有發現摔落跡象，後來在相隔1公里處，也就是流龍頭往上約2公里處，才發現劉男摔落的痕跡。

但救難人員在附近搜索都無所獲，後來決定擴大範圍，最後在距劉摔落點約500公尺，一處深200公尺斷崖下找到人，推測他可能第一次墜谷後，想要腰繞找路自救，但途中因不熟悉地形，失足摔落斷崖。