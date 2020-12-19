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研海林道1失聯男登山客 疑求救摔落懸崖身亡

中央社 / 花蓮縣19日電

花蓮縣消防局、太管處、國家公園警察隊救援墜谷的劉姓男子，在研海林道3公里處發現路坍，影響搜救。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局、太管處、國家公園警察隊救援墜谷的劉姓男子，在研海林道3公里處發現路坍，影響搜救。圖／花蓮縣消防局提供
66歲劉姓男子跟團縱走奇萊東稜，10日在研海林道3.8公里附近摔落失聯，經9天搜尋，昨天在相隔2公里處的斷崖下找到劉男遺體，推測是為了爬到高處求救不慎墜崖，預計今天吊掛。

罹難的劉姓男子為屏東人，和妻子跟團一行5人4日入山進行為期6天的奇萊東稜縱走，10日行經研海林道3.8公里處，流籠頭往上約1公里處，劉男不慎墜落山谷，當時意識清楚，交代妻子先跟隊伍會合再來救他。

花蓮縣消防局10日接獲通報後，立即組隊夜攻上山，當晚碰上強震導致部分路徑坍塌受阻，搜救隊伍隔天白天繞路入山搜救。

花蓮縣消防局第一救災救護大隊副大隊長吳佳奇指出，根據通報位置以往外擴大搜救，在通報位置外1公里處發現摔落痕跡，針對山溝、稜線等區域做區域搜救，派出7梯次、超過50名人力協助，昨天在距離墜落點外約500公尺處的斷崖下找到失聯的劉姓山友，發現時已死亡多時。

吳佳奇指出，根據發現的位置推測，劉男摔落時可能有試圖想往上爬，因坡面陡峭，改繞路上攀，疑似因不熟地形，失足摔落懸崖，搜救人員將劉男遺體搬抬至步道上，今天將申請空勤直升機吊掛下山，若天氣狀況不良，則以人力搬抬下山。

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