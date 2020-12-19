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影／南橫天池復通後首宗山難 七旬婦在中之關古道摔死
高雄南橫天池路段年初開放後首度傳出山難事件，一名七旬婦人昨天與家人出遊，在行走中之關步道時疑似腳步踩空，不幸摔落30公尺深邊坡，救難人員上山救援，因救援困難，下達溪谷時已無生命跡象。
警方指出，70歲林姓婦人昨與家人一起到南橫公路上的中之關古道健行，上午11點20分左右，林婦在距離天池1.5公里處，在沒有護欄路段踩空摔落陡峭山谷，同行家人無法救援，通報高市消防局桃源分隊人員上山，但路途遙遠，警消抵達現場需要1小時路程，到場時林婦已無生命跡象。
消防局六大隊指出，桃源分隊長洪上淵率隊前往救援，合計5車共17人，林道崎嶇不平，林姓婦人摔落約30公尺深山谷，距離台20線南橫公路比較近，搜救人員冒險架設繩索下切接近，下午2點10分左右接觸傷患，當時林婦已無生命徵象，隨即以器材包覆下送，4點50分抵達南橫公路。
南橫公路梅山口至天池路段今年年初復通，中之關古道是熱門的健行路線，全長3.5公里，是日治時期關山越嶺古道留下的其中一段道路。
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