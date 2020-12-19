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雙12購物節帳戶異常交易？男依指示買遊戲點數警急阻

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

雙12購物節活動不少網路購物平台都有推出，台中市劉姓男子趁活動時，在電商平台購買了機車零件，未料卻遭客服告知，因帳戶異常，有多刷10筆交易，若要取消交易，則必須依指示操作提款機，並購買1.5萬的遊戲點數，警方接獲超商通報後，趕緊到場阻止，並告知劉「這是詐騙老哏」，千萬不要相信。

台中市第一分局大誠分駐所警員賴芊如、陳冠諭，在14日晚間6時許接獲中區某一家便利超商報案，稱店內疑似有人遭受詐騙，需警到場協助。

警方到場後，店家向警方表示，一名男子站在ATM提款機前邊講電話邊操作提款機，又至櫃檯欲購買1.5萬元的遊戲點數，店員驚覺有異，立即報警請警方協助。

劉姓男子向警方表示，近日因雙12購物節活動，在網路平台上看到難得降價的機車零件用品，馬上下標刷卡，原本期待拿到商品可以好好改造一下新車，未料商品還沒到手，就接到疑似購物網的客服電話，聲稱帳務系統出問題，造成多刷10筆款項，若要取消這10筆交易，就必須依指示操作ATM，才能夠取消，所以才依指示到超商。

他說，當時接到電話時，因為擔心打工賺來的生活費會遭銀行多收費用，一時慌張便聽信對方的說詞，才至櫃台要購買新臺幣1萬5000元的遊戲點數。

警方耐心說明，購物網不會平白無故打電話要求取消交易，若要取消也是透過平台來進行處理，而且網路購物詐騙是老哽，千萬不能相信，接到類似電話，要先打165查證。

第一警分局呼籲，當接到陌生電話時要小心查證，若聽到「誤設分期付款、連續扣款、配合到ATM或網銀協助取消交易」等字，應是詐騙電話，可打165反詐騙專線諮詢處理。

台中市劉姓男子12日在網路購物，14日就接到詐騙集團電話，欲到超商購買遊戲點數，警方及時阻詐。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子12日在網路購物，14日就接到詐騙集團電話，欲到超商購買遊戲點數，警方及時阻詐。記者陳宏睿／翻攝

購物網 詐騙 超商

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