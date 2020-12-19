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影／婦人自摔車禍逃跑 落水尋獲已不治

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義縣中埔鄉一名婦人，今凌晨騎機車行經嘉義市親水路時不明原因自摔，路人發現報警後婦人突逃跑，警消獲報到場尋找，約1小時後發現婦人在公園水池落水，拉上岸已無生命跡象，CPR後送醫急救，事故原因仍待警方調查。

嘉義縣消防局今天凌晨12時許接獲報案，指機車女騎士不明原因自摔車禍，消防員到場時騎機車婦人已經離開，在場目擊者表示，婦人發生車禍後原留在現場，忽然起身逃跑。

警方獲報到場時，該婦人兒子也到現場表示，在家中發現婦人遺書、有意尋短，因她平常會到親水公園附近運動，他才到場尋找母親。

警消沿親水路一路搜尋到親水公園，在公園水池發現婦人落水，立即下水將婦人搶救上岸，婦人已無生命跡象，緊急處理後送醫急救。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

救護人員 在公園水池發現婦人後，立即拉上岸急救。記者卜敏正／翻攝
救護人員 在公園水池發現婦人後，立即拉上岸急救。記者卜敏正／翻攝

嘉義 車禍

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