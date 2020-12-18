高雄機車待轉大富翁 遞交陳情書後和平落幕

台灣機車路權促進會今晚分北、中、南，在板橋、台中、高雄三地展開「待轉大富翁」行動，聚集機車族以繞行路口方式，要求取消「機車強制兩段式左轉」，高雄市交通局副局長黃榮輝出面接受陳情書，表示未來將持續檢視各路口交通環境，機車族繞行幾圈，表達訴求後即散去。

民眾蔡宥瑾為表達取消「機車強制兩段式左轉」訴求，日前在網路上號召於今晚6點，在高雄左營區博愛、裕誠路，邀民眾參加。

今晚現場約有40多位民眾到場參與，由於正值交通巔峰時段，高雄市警方出動數十名警力到場維持交通秩序，全程未有交通堵塞狀況。

在晚上7點左右，蔡宥瑾將陳情書遞交給高雄市政府交通局副局長黃榮輝，並提出兩車道以下全面取消禁行機車及機車兩段式左轉、強力取締外側左轉並宣導教育機車族左轉靠左，右轉靠右等議題，黃也允諾會再研議。

黃榮輝表示，高雄市自2017年起檢視機車行車空間，全市共取消30條2車道以下路段「內側車道禁行機車」管制，並取消64處路口兩段式左轉管制，致力打造效率友善行車城市，未來仍將持續檢視各路口交通環境，邀集相關團體參加會議共同討論，因地制宜，以改善機車行車空間。