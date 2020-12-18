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屏東北大武山、白賓山接連發生意外 1男送醫不治

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局今接獲民眾報案，上午9點41分，60歲何姓婦人在北大武山6公里處跌倒受傷，消防人員初步處置後背下山送醫治療。下午3點11分，瑪家鄉白賓山有登山客65歲陳姓男子突然昏迷，消防人員到場已無生命跡象，立即實施CPR後搬運下山送醫急救宣告不治。

屏東縣消防局指出，今上午9點41分接獲報案，60歲何姓婦人在北大武山6公里處跌倒受傷，派泰武、來義、內埔、萬巒與潮州等5分隊與第二大隊、特搜大隊前往，通知林務局協助，搶救人員在下午1點21分接觸到何姓婦人，頭部外傷，意識清醒，初步評估處置後，護送到登山口，送往潮州安泰醫院治療。

下午3點11分，消防局接獲瑪家鄉白賓山有民眾報案，登山客65歲陳姓男子昏迷，派瑪家、三地門、長治、龍泉等4個分隊與第一大隊前往，消防人員下午4點20分接觸到陳姓男子已無生命跡象，隨即CPR， 並裝設自動心肺復甦機後搬運下山，再由三地門分隊救護車送往高榮分院急救，傍晚近7點宣告不治。

屏東縣消防局今接獲民眾報案，上午9點41分，60歲何姓婦人在北大武山6公里處跌倒受傷，消防人員初步處置後背下山送醫治療。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局今接獲民眾報案，上午9點41分，60歲何姓婦人在北大武山6公里處跌倒受傷，消防人員初步處置後背下山送醫治療。記者劉星君／翻攝
今下午3點11分，屏東縣瑪家鄉白賓山有登山客65歲陳姓男子突然昏迷，消防人員到場已無生命跡象，立即實施CPR後搬運下山送醫急救宣告不治。記者劉星君／翻攝
今下午3點11分，屏東縣瑪家鄉白賓山有登山客65歲陳姓男子突然昏迷，消防人員到場已無生命跡象，立即實施CPR後搬運下山送醫急救宣告不治。記者劉星君／翻攝

屏東縣 北大武山

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