北市士林神農宮19日遶境 近百名警維安交管

台北市士林警分局今天表示，神農宮19日上午9時至晚間10時舉辦建廟208週年千人步行遶境活動，規劃近百名警力，針對繞境遊行活動進行交通疏導和安全維護。

北市警局士林分局發布新聞資料指出，神農宮19日將舉辦建廟208週年千人步行遶境活動，遶境分2階段，上午9時起，遶行士林文林及後港地區；下午1時起，遶行蘭雅、天母及芝山岩等地區。

警方表示，因繞境活動遇假日，研判對士林及天母等地區的交通會造成部分影響，為確保遶境活動期間，人、車安全與順暢，已規劃交通疏導警力及措施。

警方指出，規劃文林、後港等5個派出所，依遶境隊伍到達地點區分，隊伍進入派出所轄區時，由派出所員警負責安全維護及交通疏導，出動約近百名警力執勤，預估每名員警平均服勤時約2至3小時，並視現場狀況滾動式調整，適時調度運用警力。

士林警分局表示，為避免因遶境活動時間較長，影響員警休宿，已事前對員警服勤時數納入考量，要求各派出所應依員警服勤規定，不可超時服勤，要依適當方式編排勤務，讓員警可調節體力，完成交通疏導及維安任務。