嘉義男嬰送醫不治解剖 排除外力介入

嘉義縣布袋鎮一名滿月男嬰16日喝完奶在媽媽懷裡睡覺，被發現不對勁，送醫急救仍不治；檢方今天會同法醫解剖，排除外力介入，懷疑與疾病相關，已採檢體化驗釐清死因。

檢警表示，蘇姓男嬰於今年11月15日出生，為家中第4個小孩，原本12月16日要做滿月，當天上午他的媽媽在2樓房間餵完奶後，抱著他在懷裡睡覺，後來男嬰父親帶著滿月油飯返家，並到房間查看，發現男嬰臉朝上，但神情不對勁，立即送醫急救後仍不治。

檢警指出，男嬰無服用藥物，身體也無明顯外傷，於今天下午由檢警會同法醫進行解剖釐清死因。

嘉義地檢署表示，男嬰死因初步排除外力介入，雖然是趴在媽媽懷裡睡覺，但並非窒息所造成；因肚子腐敗程度較身體其他部分嚴重，懷疑是由疾病所造成，已採集相關檢體送驗，待化驗結果出爐才能釐清死因。