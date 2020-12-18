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影／男童疝氣鼠蹊部發黑 警察急開道送醫保命根

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子在14日下午跑進第五警分局松竹所求主，警方一問才知，黃的兒子患有疝氣，疑因疾病導致鼠蹊部發黑，不斷嚎啕哭泣，警方趕緊協助開道，協助黃將兒子送醫，在醫院緊急處置下，黃的兒子平安無事，也感謝警方在情急時，提供協助。

台中市黃姓男子在14日下午5時許，神色慌張跑進第五警分局松安所，黃稱車內的一歲大兒子，身體極度不適又不停哭鬧，不知是什麼症狀，適逢下班時段路上車流壅塞，拜託警方協助開道就醫，警方見狀不敢大意，所長張勝記立即指派警員吳年杰開道前往醫院救治，僅用原本不到一半的時間就到醫院就醫。

抵達醫院後經警方瞭解，原來這名身體不適的男童，嬰兒時期曾患有疝氣，曾開過刀，案發當天黃將兒子，從保母家接回，返回潭子大新路住家時，發現兒子不停哭鬧，又似有腹痛及噁心嘔吐狀，黃擔心是疝氣復發，查看時，發現兒子下腹鼠蹊處一大塊鼓起且嚴重發黑。

黃姓男子說，擔心疝氣導致生命危險，因此趕緊開車要送兒子就醫，行經松竹路剛好看到松安派出所，趕緊向派出所求助。

第五警分局松安所表示，在警方的協助下，將原本在下班壅塞時段，至少要20分鐘以上的路程，僅用不到一半的時間便平安送達中國醫藥大學附設醫院，經急診醫師處置暫無生命危險。

第五警分局長郭士傑表示，感謝松安所張所長及同仁吳年杰第一時間快速替民眾開道，並且順利平安地抵達醫院完成救治，一切平安落幕；另外提醒市民，若民眾遇有身體不適，應立即打電話向119人員尋求協助，把握任何一分一秒黃金救護時間，以便提升最大的救護成效。

台中市一名男童患有疝氣，疑病發導致鼠蹊部發黑，第五警分局松安所在14日時協助開道，讓男童順利就醫。圖／第五警分局提供
台中市一名男童患有疝氣，疑病發導致鼠蹊部發黑，第五警分局松安所在14日時協助開道，讓男童順利就醫。圖／第五警分局提供
台中市一名男童患有疝氣，疑病發導致鼠蹊部發黑，第五警分局松安所在14日時協助開道，讓男童順利就醫。圖／第五警分局提供
台中市一名男童患有疝氣，疑病發導致鼠蹊部發黑，第五警分局松安所在14日時協助開道，讓男童順利就醫。圖／第五警分局提供
台中市一名男童患有疝氣，疑病發導致鼠蹊部發黑，第五警分局松安所在14日時協助開道，讓男童順利就醫。圖／第五警分局提供
台中市一名男童患有疝氣，疑病發導致鼠蹊部發黑，第五警分局松安所在14日時協助開道，讓男童順利就醫。圖／第五警分局提供

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