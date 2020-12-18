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影／慣竊侵入民宅收刮現金 自以為包緊緊還是難逃法網
家住台南市東區崇德路的陳姓民眾本月11日清晨一家人在2樓熟睡之際，卻遭竊賊侵入，收刮1樓客廳現金約3000元後揚長而去，然而，竊賊作案前人在屋外，觀察屋內動靜時，自以為戴帽及口罩包緊緊，斜眼瞄了監視器一眼，警方還是循線將這名53歲曾姓慣竊逮捕到案。警方懷疑他另涉他轄多起竊案，正進一步清查當中。
台南市警一分局德高派出所長陳宗鑫說，12月11日接獲民眾報案，稱其住宅遭竊，損失現金3000元，員警獲報後立即至現場勘察採證。派出所依規定受理報案，隨即指派員警積極追查，至現場周遭明查暗訪，直至前天，循線將該曾姓嫌犯查獲到案。
然而，歸仁分局、三警分局轄區也發生類似案件，得知曾嫌落網後，派員到場了解相關案情，惟曾否認涉及他案，警方正進一步擴大追查當中。全案依加重竊盜罪嫌，將曾嫌函送台南地檢署偵辦。
第一分局提醒，凡離開住屋處所應將大門關上且務必要上鎖，盡管出門片刻要加以留意，避免竊嫌有機可乘覬覦下手、闖空門，要是竊嫌持有工具、凶器，更是十分危險。
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