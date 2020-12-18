不滿兒子受辱憤而出手 3人群架被警函送

高雄韋姓男子因不滿就讀國中的兒子，在游泳池內屢遭一名洪姓男子欺負，上前與對方理論，雙方口角下變成互毆，洪不敵下手腳擦傷送醫，轄區警方鳳山分局獲報到場，警詢後依違反社會秩序維護法將韋、洪等人函送簡易庭裁處。

據了解，昨天晚上7點半左右，高雄市警察局鳳山分局獲報，在鳳山區自強一路游泳池內的停車場內有鬥毆情事，警方到場時，發現一名受傷的洪姓男子（46歲），隨即找來消防救護員到場檢傷。

經警方了解，原來是韋男（47歲）就讀國中的兒子，日前就曾在游泳池內遭洪男欺負，昨天晚上洪又藉故找韋的兒子麻煩，韋男愛子心切上前找洪理論，雙方爭執越演越烈下，大打出手。

這時，一旁韋男的友人吳姓男子（45歲）見狀，上前幫忙毆打洪男，演變成3人互毆，洪雙拳難敵四手，遭毆傷後停留在現場未離去。

警方後續調閱相關監視器釐清現場狀況，分別通知韋姓、吳姓、洪姓男子等3人到案說明，皆表示不對對方提出刑法傷害告訴，但鳳山警方對於街頭暴力事件不予縱容，仍以社會秩序維護法加暴行於人函送簡易庭裁罰。