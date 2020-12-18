影／六旬男涉猥褻女童遭打死 解剖發現肋骨、牙齒被打斷

南投縣60歲李姓男子遭控猥褻5歲女童，被家屬毆打傷重不治。南投地檢署檢察官今天解剖遺體，發現死者頭部、胸部挫傷，牙齒斷裂、肋骨骨折，頭部皮下出血等傷勢，但是否為致死原因，仍待法醫鑑定。李姓男子是否涉嫌猥褻，檢方也採集檢體比對DNA釐清案情。

李姓男子13日下午到埔里鎮KTV唱歌，卻在附近黃昏市場廁所，遭女童家屬毆打，送醫急救仍在16日不治。李男家屬質疑，是女童跟著死者到公廁，死者曾要女童離開，未料竟遭女童家屬毆打，還留在廁所3小時才被發現送醫，尤其指控死者猥褻女童，讓家屬難以接受。

案發地點KTV監視器拍到，當初死者打開KTV後門帶著女童離開，幾分鐘後女童獨自跑回後門，且女童家屬打傷李男後，隨即報案通知救護車送醫，和死者家屬所說有落差。

檢警今天到南投殯儀館解剖遺體，死者肋骨骨折、頭胸部挫傷，但確切死因仍待法醫鑑定判斷。李姓男子死亡，監視器並未拍到過程，李姓男子被控猥褻，目前只有女童說詞，檢方已經採集DNA比對。