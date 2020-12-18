台南路口大執法 3日取締違規1900件

台南市警局統計，今年1月至11月超過6成的交通事故發生在路口，本月15日起至17日止規畫執行3日路口大執法，交通警察大隊統計，路口大執法3日以來，已開出超過1900件的交通違規，其中以闖紅燈者占95％，其次車不讓人占4％。

交大指出，今年9月，台南市警局配合警政署規畫為期1個月全國同步路口安全大執法，針對「汽機車轉彎或行經行人穿越道不暫停讓行人優先通行者」、「闖紅燈」及「行人未依規定穿越道路，包括行人未依規定行走行人穿越道」等違規態樣作為重點執法項目，曾遭質疑「警方執法三分鐘熱度」。而為維護行人路權，培養用路人禮讓的習慣，除常態性取締「行人路權」相關執法作為外，更不定時規畫大執法專案。

據統計，今年1月至11月超過6成的交通事故發生在路口，為防止路口這「惡虎」傷害行經的用路人，本月15日起至17日日規畫執行3日路口大執法，「開鍘」車不讓人、闖紅燈及行走違規的用路人；執行3日以來，已開出超過1900件的違規。

交大表示，開單執法僅是手段而非目的，為的是使用路人養成相互禮讓的習慣，尤其是道路上最脆弱的一環-行人，同時，該局將持續不定時依事故特性規畫大執法，營造一個友善且安全的交通環境。

交大代理大隊長蘇政敏提醒開車的駕駛朋友，在行經行人穿越道時，仍不忘禮讓行人優先通行，並且保持3公尺(約一個車道或3組黑白枕木紋)以上的距離，且提醒行人朋友，穿越馬路時記得走行人穿越道，並且不要低頭滑手機，注意來往的車輛。