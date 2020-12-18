影／父頭七獨子車禍身亡 訃聞名「加方框」揭揪心內幕

彰化縣線西鄉頂犁村56歲黃姓男子8日因病去世，在頭七當晚，19歲的獨子騎機車外出，準備買消夜給家人吃，但消夜還沒買到就在住家外200百公尺處發生車禍，送醫不治，讓人不勝唏噓，地方人士指出，黃家經濟弱勢，原本地方慈善會要協助辦理後事，親友婉拒自行協助處理。

黃家3名子女主要由黃父照顧，但罹癌一段時間最終不敵病魔，19歲獨子則在台中從事房務工作，另兩名手足一人也在工作，另一人還在念書。

警方指出，13日深夜黃子騎乘機車行經頂犁村中車路，當時27歲黃姓女子駕駛轎車返家途中，在閃黃燈燈號的路口，與黃子騎乘方向燈號閃紅燈路口，兩車發生碰撞，因碰撞擊力道大，黃子被撞飛送醫不治，兩人都無酒駕。

黃子車禍身亡更讓家屬悲痛萬分，黃父告別式在明天一早，兒子的告別式則選在隔天20日舉行，出殯日期只差一天，縣議員賴清美說，收到訃聞看到兒子名字被臨時用筆框起來，一問之下才知道黃家發生的事，讓人鼻酸，希望縣府能主動關懷該家戶。

禮儀業者就表示，黑色長方框是「示亡號」，訃聞作法將姓名全框起來，代表人已經往生、不在了。黃家父子的後事目前由黃父長兄協助，對於家裡接連兩人離世，家屬今天不願受訪。