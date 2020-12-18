影／高雄男子宅在家研究種大麻 小衣櫥裡有22活株

38歲的董姓男子宅在家，竟是為了研究如何種大麻。高雄市刑警大隊追查出他的落腳處，發現他自製溫室涉嫌培植大麻，搜出大麻活株22株和大麻成品，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市刑警大隊偵五隊與鳳山警分局組成專案小組，12月16日到高雄市鳳山區瑞興路某大樓董姓男子的住處搜索，見董姓男子的房間陳列小衣櫥，拉開衣櫥拉鍊，發現大小大麻活株，原來小衣櫥是他為培植大麻的自製溫室。

警方表示，董姓男子平常窩在住處，從國外網頁學習大麻栽植技術，為了種大麻還購買烘乾設備、濕度檢測儀和自動溫度控制器，已培植過不少大麻，房間內全是大麻味道，員警搜出的成品有26公克，另有待烘乾大麻半成品。

董姓男子被捕後，自稱所種植的大麻全是供他自己吸食。警方表示，大麻在國內是列管的二級毒品，不論吸食或栽種均是違法行為，將董姓男子依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。