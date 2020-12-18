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新竹水電工遭虐8年全身傷 耳朵變形、被釘舌頭還逼吃屎
新竹縣竹東鎮1名35歲邱姓男子，出面控訴8年來遭到雇主凌虐，雖然他擔任水電工，但1天工資甚至不到500元，還因工作進度未達預期，而被雇主施虐暴打，連耳朵都因此變形，今年10月間雇主甚至逼他拿釘書機釘舌頭，不釘就會慘淪人肉沙包，最後被親友發現才報警求救，警方目前則已介入調查。
遭指控施虐的彭姓雇主否認有施虐水電工的情形；但據被害的邱姓水電工說法，8年來他不僅沒有勞健保，薪水還會被亂扣，有時候做一整天只能拿到幾百元，他被迫只能睡在公司的摺疊躺椅上，連身分證和健保卡都被雇主扣住，形同將他控制行動，而雇主彭姓兄弟檔稍有不順心，就會拿他當作出氣包，拳打腳踢不要緊，還會逼他吃狗屎。
被害邱男表示，今年10月期間，他因趕工不及又擔心老闆打罵，便隨口撒謊工作已經完成，卻不慎被彭姓雇主揭穿，當場就掄起拳頭朝他臉上招呼，導致他嘴唇被打到裂傷，邱男還稱雇主沒有因此放過他，甚至拿來釘書針要他自己釘舌頭，邱雖然恐懼不情願，但不從又招來一頓毒打。
邱的母親日前發現他身上傷痕累累，逼問之下才知道邱被雇主施虐，雖然邱因為害怕雇主而不敢報警，但母親在14日仍將他拉往派出所報案，竹東警分局目前已經介入調查，正在釐清彭姓雇主是否有施虐邱姓男子的事實，同時全案依法函送新竹地檢偵辦。
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