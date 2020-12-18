鬼門關救回國三女學生 家屬陪同向保西消防分隊致謝

台南市歸仁區一名14歲國三女學生，在學校操場練習大隊接力時，突然意識改變、倒地昏迷。保西消防分隊隊員賴勇成、林昭逸在接獲勤務5分鐘後抵達現場，發現患者沒有意識、呼吸及脈搏，立刻實施CPR、建立人工呼吸道以及使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）並電擊1次，患者隨即恢復自主呼吸與脈搏，於住院14天後康復出院，昨晚家人陪同到保西消防分隊感謝出勤人員。

消防局表示，保西消防分隊12月4日上午10時57分接獲這起救護案件，出勤同仁抵達現場時，患者呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，依憑著平時的訓練，出勤同仁執行了一連串的急救處置，使患者的心臟重新跳動，最後由急診轉入加護病房，再移至普通病房，14天之後自行走出醫院。

昨晚女學生及家人特地至保西消防分隊感謝消防隊員。當天出勤的林昭逸也是高級救護技術員，他表示，看到女學生從鬼門關繞了一圈，最後在自己的手上被救回來，而且身體機能沒有任何損傷、能健康地走進分隊，內心感到十分澎湃。另一出勤人員賴勇成也表示，這就是緊急救護的最大價值所在。

消防局局長李明峯表示，得知這個消息甚感欣慰，因為救護同仁正確的判斷、確實的執行急救步驟，「讓一個年輕的生命有機會可以繼續揮灑精彩，展現了整個消防局守護市民的決心」。