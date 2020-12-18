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南投男涉猥褻女童遭毆死 解剖發現肋骨斷牙齒裂

中央社 / 南投縣18日電

南投縣仁愛鄉李姓男子疑似猥褻5歲女童，被女童家屬到夜市公廁前痛毆，地上還留有血跡。 圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉李姓男子疑似猥褻5歲女童，被女童家屬到夜市公廁前痛毆，地上還留有血跡。 圖／讀者提供

一名李姓男子遭控猥褻一名女童，女童的家屬毆死李男，南投檢方今天解剖遺體，初步發現死者頭皮及胸部挫傷、牙齒斷裂、頭皮皮下出血、兩側肋骨骨折，但詳細死因仍待鑑定。

南投縣一名5歲女童13日疑遭60歲李男在埔里鎮一家KTV附近猥褻，女童的父母得知後毆打李男，導致李男16日傷重不治。

南投地檢署昨天派檢察官相驗李男遺體，並偵訊女童的父母，訊後諭令2人各以新台幣3萬元交保，但辦保家屬未帶足額，檢察官同意各降為1萬5000元。

為進一步釐清李男確切死因，檢察官會同法醫師今天到縣立南投殯儀館解剖李男遺體，李男的家屬也到殯儀館處理後事。

相較昨天為李男喊冤，李男的家屬今天刻意躲避媒體並從側門離開，未接受媒體訪問。據業者透露，死者住仁愛鄉，後事將回部落依傳統儀式辦理。

有關解剖初步結果，南投地檢署主任檢察官吳錦龍指出，李姓死者頭皮及胸部挫傷、牙齒斷裂、頭皮皮下出血等外傷，解剖發現兩側肋骨骨折，詳細致死原因待法醫進行專業鑑定才能判定。

有關猥褻案部分，李男因疑在板凳位置進行猥褻，這張板凳已被帶回採證，但吳錦龍未證實僅說，地檢署獲報後立即指示警方採取去氧核醣核酸（DNA）、保全現場錄影帶、查扣案發現場相關物件，以最速件送驗釐清事實真相。

吳錦龍表示，考量死亡案、妨害性自主案相互關聯，縱使李男已死亡，案件仍一併調查，盡速還原事實真相。

李男疑有慢性病，唱歌時曾喝酒，是否增加李男遭毆致死機率，檢方也檢驗死者體內酒精濃度、調閱相關病歷。

對於媒體進一步追問「女童父母是否持凶器毆打、是否率眾圍毆、案發地點有無監視器」等案情，吳錦龍說，已查扣出入口、救護車等影像資料，不排除一切可能。

女童的父母昨天傍晚由警方帶到南投地檢署法警室等候辦理交保手續，親友昨天晚間7時許帶著3萬元現金到地檢署辦保，經法警說明才知道2人共需6萬元保金。

經法警報告檢察官，最後2名被告都降保為1萬5000元；辦保完成後，還從法警室後門離去，遭外界質疑是否為特權。

對此，吳錦龍表示，2名被告是配偶關係，僅1人有工作，育有多名子女，逃亡可能性低微；事後到案配合調查，且相關證據已保全，加上又是另一件妨害性自主案被害者家屬，檢察官同意降低交保金。

檢方依法為避免被害兒童身分資料曝光，因此，同意辦保家屬進入法警室填寫文件，完成後由法警帶往另一出入口離去。

檢察官 猥褻

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