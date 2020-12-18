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佯稱神明轉世 女子詐騙鄰居162萬元遭起訴

中央社 / 高雄18日電

鄭姓女子得知鄰居陳姓老婦是虔誠佛教徒，便誆稱自己是神明轉世，能提前獲知彩券中獎號碼，涉嫌詐騙陳婦新台幣162萬元，雄檢依詐欺罪起訴鄭女。

高雄市政府警察局三民第一分局哈爾濱街派出所今天向中央社記者表示，鄭姓女子和陳姓老婦是鄰居，由於鄭女知道陳婦是相當虔誠的佛教徒，除了屢將陳婦帶到佛堂博取信任，也表示捐款可以做功德或奉獻給佛堂，並能藉此獲取神明庇佑，彩券比較容易得獎。

陳婦信以為真，自今年1月20日到6月下旬間，陸續以每筆數千元到數十萬元，總共給了鄭女逾280萬元。鄭女更佯稱自己是神明轉世，可以算出威力彩和大樂透中獎號碼，將陳婦唬得一愣一愣的。直到陳婦女兒發現母親存款持續減少，察覺有異才去報案。

警方調查，鄭女在做完筆錄的隔天，就先將其中100多萬元還給陳婦，但仍有162萬5000元未歸還。案經高雄市三民一警分局偵辦，交由高雄地檢署檢察官調查，檢察官依詐欺罪嫌對鄭女提起公訴。

詐欺

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