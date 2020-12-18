聽新聞
test
0:00 / 0:00
執法展示決心 台南警方今明兩晚取締危險及酒後駕車
台南市善化、大內、安定等地區許多民眾酒駕、危險駕駛，嚴重危害交通安全，轄區善化警分局本月截至目前為止，共取締酒駕16件16人，其中10件10人以公共危險罪移送法辦。警方下午表示，決定今明兩天執行「防制危險駕車暨取締酒駕」專案勤務。
員警指出，將針對轄區各主要道路、易肇事路段全面稽查、攔檢取締危險駕車及酒後駕車等違規行為，維護用路人行車安全，保護市民生命財產的安全。
警方表示，酒後駕車、在道路上蛇行、二輛以上汽車於道路競駛、競技、超速行駛等危險駕車違規行為，均對交通安全威脅甚鉅，一旦發生交通事故，除本身違規受罰或涉及公共危險罪外，極易造成對方及本身身體受傷，甚至因而造成死亡。
另深夜或凌晨時段，少數汽機車改裝排氣管噪音嚴重干擾住家安寧，除針對噪音車經常出入路段加強攔查，並轉監理機關召回檢驗，也籲民眾切勿任意改裝車輛排氣管，維護生活環境安寧。
警方表示，這兩天轄區附近亦有賽車競速競技協會舉辦加速體驗走行賽暨賽車嘉年華會，呼籲車主、參賽選手車輛改裝務必遵循交通法令規定，試駕車輛應至合法指定賽道，切勿於道路上超速行駛；車輛如有未領用牌照行駛、未懸掛或使用吊銷、註銷牌照及拼裝車輛未經核准領用牌證行駛，將依據道路交通管理處罰條例第12條，處3600元以上，10800元以下罰鍰，除禁止行駛外，車輛則當場移置保管或處以沒入。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言