執法展示決心 台南警方今明兩晚取締危險及酒後駕車

台南市善化、大內、安定等地區許多民眾酒駕、危險駕駛，嚴重危害交通安全，轄區善化警分局本月截至目前為止，共取締酒駕16件16人，其中10件10人以公共危險罪移送法辦。警方下午表示，決定今明兩天執行「防制危險駕車暨取締酒駕」專案勤務。

員警指出，將針對轄區各主要道路、易肇事路段全面稽查、攔檢取締危險駕車及酒後駕車等違規行為，維護用路人行車安全，保護市民生命財產的安全。

警方表示，酒後駕車、在道路上蛇行、二輛以上汽車於道路競駛、競技、超速行駛等危險駕車違規行為，均對交通安全威脅甚鉅，一旦發生交通事故，除本身違規受罰或涉及公共危險罪外，極易造成對方及本身身體受傷，甚至因而造成死亡。

另深夜或凌晨時段，少數汽機車改裝排氣管噪音嚴重干擾住家安寧，除針對噪音車經常出入路段加強攔查，並轉監理機關召回檢驗，也籲民眾切勿任意改裝車輛排氣管，維護生活環境安寧。