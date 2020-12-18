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裝有錢人的傻子老梗…金光黨三人組要騙錢 被大甲警逮捕

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

金光黨詐騙組又出現，用有錢人的傻子老梗，想用飲料調包騙被害人錢，84歲阿嬤被騙7萬多元，台中市大甲警分局迅速查獲，逮捕金光黨3名嫌犯，依詐欺罪嫌移送法辦。

台中市警局大甲分局本月上旬接獲報案，84歲李姓阿嬤遇到「金光黨」詐騙案，詐騙集團有3人，以「有錢的傻子」詐騙手法，嫌犯向被害人說，一名傻子身懷4疊現金，錢會亂花為由，慫恿詐騙李姓阿拿出1萬元、金戒指4只，讓傻子看就會換，卻趁機偷天換日，將裝有被害人財物與佯裝傻子的假鈔調包成鋁箔包裝的奶茶，被害人回家打開才知被騙，損失7萬4842元。

大甲分局偵查隊調閱案發現場監視器比對分析，查出作案歹徒成員為「一男兩女」，由60歲蔡姓男子開車，懸掛偽造車牌，搭載佯裝「有錢傻子」的48歲陸姓女子，和施展話術的67歲劉姓女子，找年長對象下手。

大甲警分局長李建興指示偵查隊成立專案小組積極追緝該車行蹤，警方追查到作案車輛在豐原地區徘徊，專案小組研判該組金光黨應在找尋下手目標中，開車跟監尾隨，前天在豐原區圓環北路一帶附近攔查該車，當場起獲查扣調包的詐騙工具等贓證物，詢後移送台中地檢署偵辦。

大甲分局偵查隊針對金光黨詐騙模式進行分析，發現該集團成員年齡坪均是58歲超熟男、熟女詐騙集團，鎖定年邁老人為對象或教育程度較低者搭訕，以「共同作慈善事業」等人性「同情心」、「貪心」或「人性弱點」傳統的金光黨手法詐財方式犯案，最常見的手法，十之八九，一定是「傻子問路」、或「富豪」的傻子，攜帶巨款且花錢無度之類的話術，情節可能稍不同，但，總不脫有一至兩人在旁幫腔，激起被害人的貪念，慫恿被害人去提款。詐騙過程中，除了金光黨要施展三寸不爛之舌，騙被害人拿出現金外，被害人緊抱鉅款時，金光黨成員還能趁隙調包，被害人事後才發現，現金已被掉包成假鈔或是鋁箔包飲料。

分局長李建興呼籲，春節將屆，應主動提醒家中長者，提、領款應注意安全，並找家人陪同，對於陌生人搭訕應小心提防；養成存款簿及印鑑章分開保管的習慣，勿因一時貪念，而淪為詐騙集團眼中肥羊，遇有疑似詐騙狀況，一定要「一聽」、「二掛」、「三查證」，再撥打110或165查證。

台中大甲警方查獲詐騙案，查扣證物。圖／警方提供
台中大甲警方查獲詐騙案，查扣證物。圖／警方提供

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