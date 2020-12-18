貨車自撞電桿燒成火球！火勢撲滅不見駕駛 原來先跑回家

貨車自撞電桿燒成火球，火勢撲滅不見駕駛原來先跑回家。記者游明煌／翻攝 新北市萬里中幅路昨晚有一輛貨車疑自撞電線桿燒成火球，消防人員獲報趕至時火勢非常大，原本擔心有人在車內，但撲滅後找不到人。警方根據車號找到車主，車主表示，因受驚才跑回家，原以為只是冒煙。

消防局表示，火燒車是發生在昨晚10點多，據報有一輛貨車在萬里區中幅路撞上電線桿起火，消防人員看到火勢很大，原以為有人受困車內，後來發現沒有人，撲滅火勢後也沒有人在附近。據經過的民眾說，起火後有看到有人下車，後來火燒很大。