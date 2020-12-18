蜂農養5萬隻蜜蜂離奇失蹤 竟是隔壁農民偷去替絲瓜授粉

高雄市一名蜂農位在杉林區養蜂區遭宵小入侵偷竊，5萬隻蜜蜂不翼而飛，著急報案處理，所幸他的蜂箱標註自家鋼印，警方在獲報2小時後在鄰近果園尋獲這批失物。偷蜂農民辯稱，田間絲瓜需要蜜蜂授粉，「借用」5箱蜜蜂來提高結果率，後悔不該便宜行事。

呂姓蜂農在高雄、台南等地都有養蜂，高雄的蜂場分布在甲仙與杉林，日前去杉林蜂場巡視時，發現林間有5個蜂箱被人偷走，每個蜂箱約有1萬隻的蜜蜂，心血失竊心疼不已。

旗山警分局今日指出，呂姓蜂農的果園附近設有監視器，蜂箱上也有留下自家蜂園商標，杉林分駐所所長方哲雄、警員陳冠廷熟悉地方人士，鎖定特定對象前往鄰近農地訪查，果真在一處絲瓜園裡尋獲這批失竊蜜蜂，在農地工作的羅姓農民坦承偷竊。羅說，近年蜜蜂數量遽減，田間絲瓜需要蜜蜂授粉，私下把蜂箱搬至田裡放置，想借助蜜蜂力量提高農作物結果率。