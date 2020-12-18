台南女學生在校倒地 搶救住院14天康復出院

台南市歸仁區一名14歲國中3年級女學生4日在學校突然倒地昏迷，失去生命跡象，救護人員趕到施以心肺復甦術及電擊，再送醫急救，女學生住院14天康復出院。

女學生和家人昨晚前往當時救護的消防分隊致謝，消防分隊人員說，看到女學生被救回來，身體機能沒有任何損傷，還能健康走進分隊，內心感到十分澎湃，這是緊急救護最大價值所在。

台南市消防局今天指出，歸仁區這名國3女學生4日上午在學校練習大隊接力時，突然倒地昏迷，失去意識、呼吸及脈搏，呈現OHCA（到院前心肺功能停止），救護人員立刻施以心肺復甦術（CPR）及1次電擊，女學生恢復自主呼吸與脈搏。

女學生隨即送醫急救，從急診轉入加護病房，再移至普通病房，住院14天後自行走出醫院，在鬼門關前繞了一圈。