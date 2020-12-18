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影／輕熟女台中公園湖畔啜泣 警關心她崩潰：真的沒事

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市柯姓女子在14日深夜坐在台中公園的日月湖畔旁，低頭啜泣，引來巡邏警員注意，前往關心，先要柯女到旁邊座椅休息，未料柯女一聽到警員關心，就低頭崩潰痛哭，直說「真的沒事，只是心情不好」，據查，柯女因家庭糾紛困擾，警員擔心柯女發生意外，先登錄柯女資料後，由女警陪柯女叫計程車後，返回烏日住處。

第二警分局台中公園派出所所長程錫國、警員李宓璇在14日深夜11時許獲報，公園內日月湖畔內有名女子獨自哭泣。警方獲報後不敢大意，沿著湖畔細心尋找，在公園路、市府路口附近湖岸內圍發現該名女子。

因當時天色昏暗、氣溫略低，警員擔心柯姓女子（39歲）落水，因此趕緊大聲呼喊，要柯女到人行道附近的座椅休息，柯女坐在椅子上，一聽警員詢問「你沒事嗎？還好嗎？」，柯女隨即低頭崩潰痛哭，直說「我沒事，只是心情不好而已」，據了解，柯女未對心中困擾的心事多向警方描述，只說是家庭糾紛。

警方等柯女情緒穩定後，聯絡一輛計程車，協助將柯女載回烏日區的住處，警方也提醒柯女，多注意保暖，保重身體。

第二警分局長蔡元戎說，生活中難免碰上許多挫折，除向親友傾訴外，亦可撥打張老師輔導專線1980 (依舊幫您)，尋求專業協助，沒有過不去的難關，只有過不去的心情，黑夜總是會過去，黎明終究會到來。

台中市柯姓女子14日坐在台中公園日月湖畔啜泣，第二警分局公園所前往關心。圖／第二警分局提供
台中市柯姓女子14日坐在台中公園日月湖畔啜泣，第二警分局公園所前往關心。圖／第二警分局提供

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