台中大里酒駕男撞破圍籬車輪深陷工地！駕駛無恙乘客傷

42歲張姓男子今天凌晨2時03分開車載43歲朱姓男子行經台中市大里區文心南路假期游泳池前方時，竟撞開施工中的台中市水利局下水道工程圍籬，整輛車衝進工地內，左前車輪深陷工作井，車頭損毀嚴重，乘客受傷送醫；張姓駕駛沒受傷，醉態百出，在現場要求喝水，經到派出所接受酒測後，超過酒測標準值，警方詢後將張男依公共危險罪法辦。

今天凌晨2時03分，民眾報案，大里區文心南路1312號前發生車禍，一輛白色轎車沿文心南路往復興路方向行駛，不知何故撞破道路施工圍籬，衝進工地內，整輛車的車頭被鐵條刺穿損毀，左前輪還陷進工地工作井內。