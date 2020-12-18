快訊

北宜半個月來雨量破千毫米 台灣這3個地方卻一滴雨都沒下

600公尺高空墜落 手機「奇蹟生還」網讚最佳防摔實測

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中大里酒駕男撞破圍籬車輪深陷工地！駕駛無恙乘客傷

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

42歲張姓男子今天凌晨2時03分開車載43歲朱姓男子行經台中市大里區文心南路假期游泳池前方時，竟撞開施工中的台中市水利局下水道工程圍籬，整輛車衝進工地內，左前車輪深陷工作井，車頭損毀嚴重，乘客受傷送醫；張姓駕駛沒受傷，醉態百出，在現場要求喝水，經到派出所接受酒測後，超過酒測標準值，警方詢後將張男依公共危險罪法辦。

今天凌晨2時03分，民眾報案，大里區文心南路1312號前發生車禍，一輛白色轎車沿文心南路往復興路方向行駛，不知何故撞破道路施工圍籬，衝進工地內，整輛車的車頭被鐵條刺穿損毀，左前輪還陷進工地工作井內。

台中市消防局到後發現，駕駛已自行走出車外，沒受傷，男乘客卡在轎車內，立即協助將乘客救出送醫，男乘客臉部、腳部多處受傷，送往大里仁愛醫院救護。

台中市一輛白色轎車今天凌晨撞開大里區文心南路施工中的台中市水利局下水道工地圍籬，左前輪深陷工作井，車頭損毀，乘客受傷送醫。圖／讀者提供
台中市一輛白色轎車今天凌晨撞開大里區文心南路施工中的台中市水利局下水道工地圍籬，左前輪深陷工作井，車頭損毀，乘客受傷送醫。圖／讀者提供
台中市一輛白色轎車今天凌晨撞開大里區文心南路施工中的台中市水利局下水道工地圍籬，左前輪深陷工作井，車頭損毀，乘客受傷送醫。圖／讀者提供
台中市一輛白色轎車今天凌晨撞開大里區文心南路施工中的台中市水利局下水道工地圍籬，左前輪深陷工作井，車頭損毀，乘客受傷送醫。圖／讀者提供
台中市一輛白色轎車今天凌晨撞開大里區文心南路施工中的台中市水利局下水道工地圍籬，左前輪深陷工作井，車頭損毀，乘客受傷送醫。圖／讀者提供
台中市一輛白色轎車今天凌晨撞開大里區文心南路施工中的台中市水利局下水道工地圍籬，左前輪深陷工作井，車頭損毀，乘客受傷送醫。圖／讀者提供
台中市一輛白色轎車今天凌晨撞開大里區文心南路施工中的台中市水利局下水道工地圍籬，左前輪深陷工作井，車頭損毀，乘客受傷送醫。圖／讀者提供
台中市一輛白色轎車今天凌晨撞開大里區文心南路施工中的台中市水利局下水道工地圍籬，左前輪深陷工作井，車頭損毀，乘客受傷送醫。圖／讀者提供
台中市一輛白色轎車今天凌晨撞開大里區文心南路施工中的台中市水利局下水道工地圍籬，左前輪深陷工作井，車頭損毀，乘客受傷送醫。圖／讀者提供
台中市一輛白色轎車今天凌晨撞開大里區文心南路施工中的台中市水利局下水道工地圍籬，左前輪深陷工作井，車頭損毀，乘客受傷送醫。圖／讀者提供

酒駕

延伸閱讀

影／閃燈路口機車撞小貨車 台中大里母子摔車3傷

台南安平住宅工人墜樓身亡 工地遭勒令停工

台南建築工地工安意外 工人推獨輪車墜落電梯井身亡

台中大里住宅火警疑屋主縱火 屋主與妻雙雙燒傷命危

相關新聞

台中大里酒駕男撞破圍籬車輪深陷工地！駕駛無恙乘客傷

42歲張姓男子今天凌晨2時03分開車載43歲朱姓男子行經台中市大里區文心南路假期游泳池前方時，竟撞開施工中的台中市水利局...

鼻酸！父病逝頭七日獨子買消夜 距家前200公尺車禍身亡

彰化縣線西鄉頂犁村56歲黃姓男子因病過世 ，日前辦頭七法會，19歲獨子騎車外出買消夜給大家吃，卻在返家途中時發生車禍，最...

影／輕熟女台中公園湖畔啜泣 警關心她崩潰：真的沒事

台中市柯姓女子在14日深夜坐在台中公園的日月湖畔旁，低頭啜泣，引來巡邏警員注意，前往關心，先要柯女到旁邊座椅休息，未料柯...

北市府廣場附近公園外籍男輕生 警調查釐清

台北市警消今天上午7時許獲報，市府廣場南側附近公園有人輕生，初步調查，死者為年約30歲男子，身上有外籍證件，目前排除他殺...

影／北市警巡邏見民宅火災 英勇滅火用掉17支滅火器

台北市大同區一處民宅因屋主煮飯忘記關火引發火災，火舌猛烈從鐵窗竄出，當時大同分局重慶北路派出所警員羅凱文與替代役男巡邏經...

詐騙老梗「老同學借款周轉」 一通電話保住10萬血汗錢

台南市東山區58歲謝姓婦人日前接獲自稱「老同學」之LINE通訊軟體聯絡，並以更換手機、帳號變更及多日聊天取得信任後，該名...

影／大叔解定存買一斤黃金雙手發抖 行員報警急阻保169萬

台中市陳姓男子在16日時，接獲詐騙集團電話，歹徒佯稱是新北市檢警，騙陳涉及洗錢案，要陳到銀行購買一條一公斤的金條給法院擔...

短裙妹KTV露雙峰 警政署查高雄脫衣陪酒帶回14名妙齡女

警政署督察室南下高雄查色情交易，昨晚與高雄市警方，在新興區大同一路某大樓KTV，查獲妙齡女子涉嫌裸身陪酒，將負責人、少爺...

猥褻女童？ 6旬翁被私刑打死

南投縣李姓男子（六十歲）與友人到埔里某ＫＴＶ唱歌，遭懷疑涉嫌猥褻五歲女童，女童父親暴怒拖李至暗處毆打，導致李傷重死亡；南...

槽車衝撞起火 2人冤死成焦屍

台六十一線台南北門段昨天下午發生裝載飛灰的水泥槽車，因司機一時恍神，撞上正在進行橋梁檢測的工程車，車禍發生後，槽車右前輪...

命案被告交保「走後門」 檢：避免被害女童曝光

南投縣李姓男子13日涉嫌猥褻5歲女童，遭家屬毆打昨天傷重不治。南投地檢署今天依殺人、傷害致死等罪嫌詢問女童父母，諭知兩人...

霸凌？學生教室玩鬧自拍 玩笑開大了網友投訴損校譽

雲林縣一所高工3名學生，下課鬧著玩，其中一人的眼鏡框被打斷，學生自拍還PO網，想衝閱流量炫耀，沒想到假戲真作，玩笑開大了...

熱門新聞

60歲男子唱歌酒後誘5歲女童到外面猥褻 家屬爆怒打死人

英雄獵人明領50萬 律師曝「懸賞廣告」3結果

台中北區五岔路口事故多 中警斥資裝16鏡頭AI取締設備

台61線北門槽車追撞工程車 2工人壓車底被燒成焦屍

短裙妹KTV露雙峰 警政署查高雄脫衣陪酒帶回14名妙齡女

鼻酸！父病逝頭七日獨子買消夜 距家前200公尺車禍身亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。