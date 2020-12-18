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台中大里酒駕男撞破圍籬車輪深陷工地！駕駛無恙乘客傷
42歲張姓男子今天凌晨2時03分開車載43歲朱姓男子行經台中市大里區文心南路假期游泳池前方時，竟撞開施工中的台中市水利局下水道工程圍籬，整輛車衝進工地內，左前車輪深陷工作井，車頭損毀嚴重，乘客受傷送醫；張姓駕駛沒受傷，醉態百出，在現場要求喝水，經到派出所接受酒測後，超過酒測標準值，警方詢後將張男依公共危險罪法辦。
今天凌晨2時03分，民眾報案，大里區文心南路1312號前發生車禍，一輛白色轎車沿文心南路往復興路方向行駛，不知何故撞破道路施工圍籬，衝進工地內，整輛車的車頭被鐵條刺穿損毀，左前輪還陷進工地工作井內。
台中市消防局到後發現，駕駛已自行走出車外，沒受傷，男乘客卡在轎車內，立即協助將乘客救出送醫，男乘客臉部、腳部多處受傷，送往大里仁愛醫院救護。
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