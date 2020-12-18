影／北市警巡邏見民宅火災 英勇滅火用掉17支滅火器

台北市大同區一處民宅因屋主煮飯忘記關火引發火災，火舌猛烈從鐵窗竄出，當時大同分局重慶北路派出所警員羅凱文與替代役男巡邏經過，羅員奮不顧身拿起住戶提供的滅火器滅火，前後用掉17支滅火器，替代役男負責周邊交通管制，待消防員趕抵火勢已滅，無人傷亡，羅員說，沒想那麼多，人命關天。大同分局對羅員英勇行為特開記者會讚賞。

重慶北路派出所長黃升揮說，本月7日下午5點多，重慶北路三段295巷一處民宅突然失火，巡邏同仁羅姓員警跟替代役男黃理威趕抵，見民宅巷內火舌竄出，火勢很大，附近民眾雖有報案，但同仁見火勢噴的很快，奮不顧身拿滅火器先行撲滅，前後滅火器用了17支，等到消防員接手後，因同仁有做撲滅動作，才沒讓火勢擴大，讓屋內2名男子順利脫困。

黃升揮指出，據屋主表示，是因為廚房烹煮食物不慎導致廚房起火燃燒。

警員羅凱文說，當時到防火巷後面，看到火舌從鐵窗竄出，非常大，當下立刻請附近民眾看有無滅火器，拿到滅火器先行滅火，結果每一支滅火器都很有用。

大同分局說，火災發生原因是屋主紹姓兄弟（62歲、55歲）在廚房備料煮東西，一時疏忽忘記關爐火，致釀火災，所幸第一時間2人都順利逃出未受傷，火災也在羅員搶救下得以控制，未造成傷亡。