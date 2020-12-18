快訊

北宜半個月來雨量破千毫米 台灣這3個地方卻一滴雨都沒下

600公尺高空墜落 手機「奇蹟生還」網讚最佳防摔實測

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／北市警巡邏見民宅火災 英勇滅火用掉17支滅火器

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市大同區一處民宅因屋主煮飯忘記關火引發火災，火舌猛烈從鐵窗竄出，當時大同分局重慶北路派出所警員羅凱文與替代役男巡邏經過，羅員奮不顧身拿起住戶提供的滅火器滅火，前後用掉17支滅火器，替代役男負責周邊交通管制，待消防員趕抵火勢已滅，無人傷亡，羅員說，沒想那麼多，人命關天。大同分局對羅員英勇行為特開記者會讚賞。

重慶北路派出所長黃升揮說，本月7日下午5點多，重慶北路三段295巷一處民宅突然失火，巡邏同仁羅姓員警跟替代役男黃理威趕抵，見民宅巷內火舌竄出，火勢很大，附近民眾雖有報案，但同仁見火勢噴的很快，奮不顧身拿滅火器先行撲滅，前後滅火器用了17支，等到消防員接手後，因同仁有做撲滅動作，才沒讓火勢擴大，讓屋內2名男子順利脫困。

黃升揮指出，據屋主表示，是因為廚房烹煮食物不慎導致廚房起火燃燒。

警員羅凱文說，當時到防火巷後面，看到火舌從鐵窗竄出，非常大，當下立刻請附近民眾看有無滅火器，拿到滅火器先行滅火，結果每一支滅火器都很有用。

大同分局說，火災發生原因是屋主紹姓兄弟（62歲、55歲）在廚房備料煮東西，一時疏忽忘記關爐火，致釀火災，所幸第一時間2人都順利逃出未受傷，火災也在羅員搶救下得以控制，未造成傷亡。

大同分局呼籲，民眾在家烹煮食物應「人離火熄」，並應安裝市售檢驗合格的自動瓦斯爐開關控制器，避免火災發生。

大同分局重慶北路派出所警員羅凱文拿起滅火器奮不顧身滅火。記者蔡翼謙／翻攝
大同分局重慶北路派出所警員羅凱文拿起滅火器奮不顧身滅火。記者蔡翼謙／翻攝

火災

延伸閱讀

燒雜草火警引發空汙 台南市祭消防法開單罰3000元

用微波爐要當心！肉包、番薯水少油高 過度加熱恐起火

桃園透天厝神明廳大火猛烈 18通電催滅火聲聲急

影／廟會頻傳死傷意外 徐國勇：宣導車上要有小型滅火器

相關新聞

台中大里酒駕男撞破圍籬車輪深陷工地！駕駛無恙乘客傷

42歲張姓男子今天凌晨2時03分開車載43歲朱姓男子行經台中市大里區文心南路假期游泳池前方時，竟撞開施工中的台中市水利局...

鼻酸！父病逝頭七日獨子買消夜 距家前200公尺車禍身亡

彰化縣線西鄉頂犁村56歲黃姓男子因病過世 ，日前辦頭七法會，19歲獨子騎車外出買消夜給大家吃，卻在返家途中時發生車禍，最...

影／輕熟女台中公園湖畔啜泣 警關心她崩潰：真的沒事

台中市柯姓女子在14日深夜坐在台中公園的日月湖畔旁，低頭啜泣，引來巡邏警員注意，前往關心，先要柯女到旁邊座椅休息，未料柯...

北市府廣場附近公園外籍男輕生 警調查釐清

台北市警消今天上午7時許獲報，市府廣場南側附近公園有人輕生，初步調查，死者為年約30歲男子，身上有外籍證件，目前排除他殺...

影／北市警巡邏見民宅火災 英勇滅火用掉17支滅火器

台北市大同區一處民宅因屋主煮飯忘記關火引發火災，火舌猛烈從鐵窗竄出，當時大同分局重慶北路派出所警員羅凱文與替代役男巡邏經...

詐騙老梗「老同學借款周轉」 一通電話保住10萬血汗錢

台南市東山區58歲謝姓婦人日前接獲自稱「老同學」之LINE通訊軟體聯絡，並以更換手機、帳號變更及多日聊天取得信任後，該名...

影／大叔解定存買一斤黃金雙手發抖 行員報警急阻保169萬

台中市陳姓男子在16日時，接獲詐騙集團電話，歹徒佯稱是新北市檢警，騙陳涉及洗錢案，要陳到銀行購買一條一公斤的金條給法院擔...

短裙妹KTV露雙峰 警政署查高雄脫衣陪酒帶回14名妙齡女

警政署督察室南下高雄查色情交易，昨晚與高雄市警方，在新興區大同一路某大樓KTV，查獲妙齡女子涉嫌裸身陪酒，將負責人、少爺...

猥褻女童？ 6旬翁被私刑打死

南投縣李姓男子（六十歲）與友人到埔里某ＫＴＶ唱歌，遭懷疑涉嫌猥褻五歲女童，女童父親暴怒拖李至暗處毆打，導致李傷重死亡；南...

槽車衝撞起火 2人冤死成焦屍

台六十一線台南北門段昨天下午發生裝載飛灰的水泥槽車，因司機一時恍神，撞上正在進行橋梁檢測的工程車，車禍發生後，槽車右前輪...

命案被告交保「走後門」 檢：避免被害女童曝光

南投縣李姓男子13日涉嫌猥褻5歲女童，遭家屬毆打昨天傷重不治。南投地檢署今天依殺人、傷害致死等罪嫌詢問女童父母，諭知兩人...

霸凌？學生教室玩鬧自拍 玩笑開大了網友投訴損校譽

雲林縣一所高工3名學生，下課鬧著玩，其中一人的眼鏡框被打斷，學生自拍還PO網，想衝閱流量炫耀，沒想到假戲真作，玩笑開大了...

熱門新聞

60歲男子唱歌酒後誘5歲女童到外面猥褻 家屬爆怒打死人

英雄獵人明領50萬 律師曝「懸賞廣告」3結果

台中北區五岔路口事故多 中警斥資裝16鏡頭AI取締設備

台61線北門槽車追撞工程車 2工人壓車底被燒成焦屍

短裙妹KTV露雙峰 警政署查高雄脫衣陪酒帶回14名妙齡女

鼻酸！父病逝頭七日獨子買消夜 距家前200公尺車禍身亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。