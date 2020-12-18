鼻酸！父病逝頭七日獨子買消夜 距家前200公尺車禍身亡
彰化縣線西鄉頂犁村56歲黃姓男子因病過世 ，日前辦頭七法會，19歲獨子騎車外出買消夜給大家吃，卻在返家途中時發生車禍，最後送醫不治，父子倆告別式分別訂在明、後天，僅差1天，讓家屬相當沉痛。
彰化縣議員賴清美指出，黃男過世後在家辦喪事，家屬印製訃聞，訂出12月19日為告別式，黃男獨子在父親頭七法會晚上騎車外出買消夜，不料在距離住家僅200公尺遠的地方發生車禍身亡。
賴清美說，黃家獨子在殯儀館辦喪事，父親訃聞早已印製完成，明天就是告別式，家屬只能將獨子的名字處以原子筆畫框，而黃家獨子的告別式訂在20日舉行，讓人看了格外鼻酸。
頂犁村最近不寧靜，縣議員賴清美今天清晨接獲民眾反應，崁頂路又發生車禍，1名男子騎機車撞上一戶舉辦告別式的陣頭車，機車毀損，男子重傷送送彰濱秀傳急救，村內因辦喪事而接連發生的巧合，也讓當地人直呼離奇，
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