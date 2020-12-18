影／大叔解定存買一斤黃金雙手發抖 行員報警急阻保169萬

台中市陳姓男子在16日時，接獲詐騙集團電話，歹徒佯稱是新北市檢警，騙陳涉及洗錢案，要陳到銀行購買一條一公斤的金條給法院擔保，陳不疑有他，還把歹徒的指示，全寫在字條上，陳到銀行把176萬的定存解約，購買一條價值169萬的一公斤金條，行員察覺有異，通知駐台銀的保七員警到場，經不斷勸說，才幫陳保住血汗錢。

保七總隊第一大隊第二中隊調查，陳姓男子（50歲）在16日時接到詐騙集團的詐騙電話，歹徒謊稱陳的個資遭盜用涉及刑案、洗錢為由，要求交付1公斤的金條（市值為169萬4873元）給法院當作擔保，不然就會被管收坐牢。

陳姓男子被假檢察官、假警察電話恐嚇，心裡非常的恐懼，當天就依歹徒指示，前往台銀台中分行辦理解除定存176萬，並購買一條一公斤的黃金，不過過程中陳神情緊張，拿著一張紙條的雙手還不停發抖，而引起台銀高姓行員注意，並通報派駐台銀的保七員警前來關心瞭解。

保七員警到場後一看，發現陳的紙條上寫著「偵查不公開」、「法院清查」、「擔保」等關鍵字，還拿著「抗傳即拘」等傳票等，認定是詐騙，現場警員與行員不斷解釋，「我們真的警察就站在這裡，電話那頭的檢察官與警察全都是假的，千萬不能把黃金交出去」。

經30多分鐘的勸說後，陳姓男子才相信是被歹徒詐騙，也感謝警察、台銀幫他保住辛苦存下的血汗錢，全案後續將通報台中市警局後續追查。

保七總隊呼籲，檢警、司法單位不會隨便把人抓起來關或管收，更不會監管你的帳戶及金錢。接到「警調單位」、「凍結帳戶」等詐騙電話，請立即撥打165或110查證，切勿因一時慌張而交付款項，受騙上當。

台中市陳姓男子接獲詐騙電話，16日跑到台銀解定存買1公斤黃金，幸好遇到行員、警員上前勸阻，才保住血汗錢。記者陳宏睿／翻攝