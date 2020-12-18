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短裙妹KTV露雙峰 警政署查高雄脫衣陪酒帶回14名妙齡女

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

警政署督察室南下高雄查色情交易，昨晚與高雄市警方，在新興區大同一路某大樓KTV，查獲妙齡女子涉嫌裸身陪酒，將負責人、少爺和陪酒小姐共18人移送法辦。

警政署督察室與高雄市警局督察室、新興分局，昨晚10點多，在高雄市新興區早已春色遠播的某大樓，持搜索票搜查包廂，在3間包發現14名女服務生正裸體露胸陪酒。

警方查扣店方營業所得近6萬元、領檯紀錄表、監視器設備等證物，逮捕負責人林姓男子（28歲）及3名少爺，依妨害風化罪嫌移送高雄地檢署偵辦，14名女服務生依違反社會秩序維護法裁罰。

新興警分局表示，今年下半年曾查妨害風化案件20件88人，9月間在新興區和平一路，另查辦脫衣陪酒1件18人，昨晚警政署聯手高雄警方查獲脫衣陪酒，對涉案業者行政違規部分，警方將運用第三方警政策略，函請市府相關主管局處進行裁罰，以擴大執行成效，並持續掃蕩色情業者。

警政署與高雄警方查獲新興區大同一路某KTV店脫衣陪酒。記者林保光／翻攝
警政署與高雄警方查獲新興區大同一路某KTV店脫衣陪酒。記者林保光／翻攝
警政署與高雄警方查獲新興區大同一路某KTV店脫衣陪酒。記者林保光／翻攝
警政署與高雄警方查獲新興區大同一路某KTV店脫衣陪酒。記者林保光／翻攝
警政署與高雄警方查獲新興區大同一路某KTV店脫衣陪酒。記者林保光／翻攝
警政署與高雄警方查獲新興區大同一路某KTV店脫衣陪酒。記者林保光／翻攝

高雄市 KTV

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