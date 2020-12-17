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霸凌？學生教室玩鬧自拍 玩笑開大了網友投訴損校譽

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林縣一所高工3名學生，下課鬧著玩，其中一人的眼鏡框被打斷，學生自拍還PO網，想衝閱流量炫耀，沒想到假戲真作，玩笑開大了，不少網友看了罵聲連連，怒罵學校霸凌惡行，真可惡！沒想到學校一查，真相竟是3人是好友，只是玩鬧，眼鏡也是早就斷了，並非被打斷的，3人演很大，趕緊將影片下架。

雲林一所商工學生昨天在網路上傳一段影片，1名學生被用抱枕在教室打，打得鏡框掉地斷成兩截，影片雖只短短十幾秒，但網友罵翻天「又是校園霸凌」「真囂張！」，甚至有網友連結這段影片投訴媒體。

經校方今天找來影片中的學生進行調查了解，原來真相和網友認知差很大，連影片中的兩名主角也很驚訝，「被打」的學生對校方說，鏡框原本就斷了，只是黏起來而已，掉下去當然會再鬆脫，他們經常開玩笑打打鬧鬧，影片內容也是鬧著玩的，沒想到會被解讀成校園霸凌，影響校譽，他們感到抱歉，隨後也將影片下架。

校方說，影音中的3人是高二，感情很好，也愛開玩笑，一年級時也常在網路平台PO一些玩鬧的影片，這次也一樣，只是玩笑開大了，被人投訴到媒體，造成誤會，也藉機向學生宣導不要再有類似玩笑，以免無端損了校譽，帶來無謂的麻煩。

3人頗感後悔，也強調真的是在玩而已，抱枕也是演話劇的道具，絕無霸凌之事，原只是好玩，沒想到會變成這樣，始料未及。

一所高職生在教室玩鬧上傳影片，被誤為是校園霸凌。記者蔡維斌／翻攝
一所高職生在教室玩鬧上傳影片，被誤為是校園霸凌。記者蔡維斌／翻攝
眼鏡被打掉且鏡框散了。記者蔡維斌／翻攝
眼鏡被打掉且鏡框散了。記者蔡維斌／翻攝
眼鏡框掉了。記者蔡維斌／翻攝
眼鏡框掉了。記者蔡維斌／翻攝

霸凌 自拍

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