台中北區五岔路口事故多 中警斥資裝16鏡頭AI取締設備

因為台中市北區三民路、崇德路、五權路與錦南路的不對稱路口，是一處五岔路口，又是通往中國醫藥大學附設醫院、中友商圈、一中街的交通樞紐，車流量大，事故頻傳，屬於台中市十大易肇事路口，台中市警局特別斥資500萬，設置多功能執法設備，可針對闖紅燈、跨越雙白線等多種不同違規態樣，以AI智慧辨識後取締，預計明年將正式啟用。

台中市警局交通警察大隊表示，考量北區三民、崇德、五權、錦南五岔路口，是台中市10大易肇事路口，道路錯綜、交通繁複，車輛常任意違規導致事故頻傳，統計每年平均有90件以上的交通事故發生，因此特別規劃在該路口建置多功能執法設備，斥資500萬，具有16支鏡頭，還導入AI科技執法，將嚴格審查違規採證資料。

台中市交通大隊指出，偵測違規態樣包括闖紅燈、跨越雙白線、未依規定兩段式左轉、未依標誌、標線、號誌指示行駛、機車行駛行人穿越道等違規。但目前仍屬測試階段，尚未開始執法。交通警察大隊將持續進行設備測試及相關宣導工作，預計將在明年擇定適當日期對外公布正式啟用執法。