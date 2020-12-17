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台中北區五岔路口事故多 中警斥資裝16鏡頭AI取締設備
因為台中市北區三民路、崇德路、五權路與錦南路的不對稱路口，是一處五岔路口，又是通往中國醫藥大學附設醫院、中友商圈、一中街的交通樞紐，車流量大，事故頻傳，屬於台中市十大易肇事路口，台中市警局特別斥資500萬，設置多功能執法設備，可針對闖紅燈、跨越雙白線等多種不同違規態樣，以AI智慧辨識後取締，預計明年將正式啟用。
台中市警局交通警察大隊表示，考量北區三民、崇德、五權、錦南五岔路口，是台中市10大易肇事路口，道路錯綜、交通繁複，車輛常任意違規導致事故頻傳，統計每年平均有90件以上的交通事故發生，因此特別規劃在該路口建置多功能執法設備，斥資500萬，具有16支鏡頭，還導入AI科技執法，將嚴格審查違規採證資料。
台中市交通大隊指出，偵測違規態樣包括闖紅燈、跨越雙白線、未依規定兩段式左轉、未依標誌、標線、號誌指示行駛、機車行駛行人穿越道等違規。但目前仍屬測試階段，尚未開始執法。交通警察大隊將持續進行設備測試及相關宣導工作，預計將在明年擇定適當日期對外公布正式啟用執法。
台中市警察局長楊源明呼籲，隨著科技日新月異，逐漸將科技運用在交通執法的層面，有助於落實各項交通違規的改善，以達到降低交通事故之最終目的，警方將持續扮演稱職的執法者角色，維護所有用路人行車安全，期許「交通安全的觀念」能深植在每一位市民的心。
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