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影／台南市安南區貨車及機車車禍 20歲女大生傷重不治
台南市安南區今天下午近1時發生一起死亡車禍，20歲高姓女大生騎機車沿濱海橋車道由南向北行駛，行經安明路及生態街口時未依規定兩段式左轉，33歲劉姓團膳公司送貨人員駕駛小貨車行經該路口也未減速及注意車前狀況，兩車碰撞後高女重創，經緊急送醫，仍宣告不治。台南市警三分局交通分隊調查，劉酒測值為零，車禍肇事原因仍需進一步釐清。
案發當時，劉所駕駛小貨車疑因撞擊力道過強，導致小貨車偏離車道，撞擊安全島而翻覆，所幸劉有繫安全帶，僅輕微擦挫傷且意識清楚。而高女雖有戴安全帽，但因撞擊力道過大重創，經送往奇美醫院急救仍不治。
同時，安南區安明路交通因事故一度癱瘓，經警方及相關人員處理後排除狀況，交通才恢復順暢。
警方調查，劉酒測值為零，高女大生則受重傷，無法檢測檢酒精濃度。交通分隊初步研判，高女騎機車未依規定兩段式左轉，劉開小貨車行經路口未減速、未注意車前狀況而釀禍。
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