台中市場推嬰兒車「偷嬰」？墨鏡男喊冤：眼疾誤會啦！

台中市大里區立德里郭姓婦人向里長江和樹反映，前天近中午她推嬰兒車帶著未滿周歲的兒子到菜市場買菜，不料有陌生男子一直要把嬰兒車推走，好在她沒放手，嚇得她請江和樹呼籲民眾注意，並報警處理，引起民眾熱議。

台中市警方今天證實，涉案的66歲羅姓男子昨天主動到太平派出所說明案發經過。羅姓男子表示，他因眼睛白內障近期開刀，視力不佳，前天在劉姓友人陪同下去市場買菜，怕撞到嬰兒車才會把嬰兒車慢慢往旁邊推，沒想到產生誤會，「我以人格保證絕無偷嬰意圖！」他已主動聯繫里長，將由里長轉介並向該名女子澄清及說明。警方詢後，將羅姓男子依妨害自由罪嫌法辦。

郭婦表示，她推著嬰兒車到市場一處羊肉攤買東西，突然一名年約50歲，身高約165公分，戴著鴨舌帽與口罩的男子想推走她的嬰兒車，她雖左手還拉著嬰兒車，但仍被強往前推了4、5公尺。她問對方「推什麼？」對方卻無回應，直到她說要報警，對方才肯鬆手。

郭婦把此事向立德里里長江和樹反映，兩人一起向警方報案。郭婦並希望大家注意，小孩千萬不能離開自己的眼前。太平警分局受理郭姓女子報案後，隨即漏夜偵辦及查訪。

涉案的羅姓男子昨天在友人陪同下到案說明。羅姓男子表示，他在一周前因白內障，到眼科診所手術，前天戴墨鏡，和劉姓友人一同到菜市場買雞肉、青菜，回家補身子。當時菜市場走道狹窄、人多擁擠，他在前方，友人在後方看顧著，但因術後視力尚未恢復，遠近距離無法準確拿捏，有時會還得扶著販攤角落，避免跌倒。