快訊

一百萬顆第二型糖尿病藥將回收 醫師籲患者速回診換藥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中市場推嬰兒車「偷嬰」？墨鏡男喊冤：眼疾誤會啦！

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區立德里郭姓婦人向里長江和樹反映，前天近中午她推嬰兒車帶著未滿周歲的兒子到菜市場買菜，不料有陌生男子一直要把嬰兒車推走，好在她沒放手，嚇得她請江和樹呼籲民眾注意，並報警處理，引起民眾熱議。

台中市警方今天證實，涉案的66歲羅姓男子昨天主動到太平派出所說明案發經過。羅姓男子表示，他因眼睛白內障近期開刀，視力不佳，前天在劉姓友人陪同下去市場買菜，怕撞到嬰兒車才會把嬰兒車慢慢往旁邊推，沒想到產生誤會，「我以人格保證絕無偷嬰意圖！」他已主動聯繫里長，將由里長轉介並向該名女子澄清及說明。警方詢後，將羅姓男子依妨害自由罪嫌法辦。

郭婦表示，她推著嬰兒車到市場一處羊肉攤買東西，突然一名年約50歲，身高約165公分，戴著鴨舌帽與口罩的男子想推走她的嬰兒車，她雖左手還拉著嬰兒車，但仍被強往前推了4、5公尺。她問對方「推什麼？」對方卻無回應，直到她說要報警，對方才肯鬆手。

郭婦把此事向立德里里長江和樹反映，兩人一起向警方報案。郭婦並希望大家注意，小孩千萬不能離開自己的眼前。太平警分局受理郭姓女子報案後，隨即漏夜偵辦及查訪。

涉案的羅姓男子昨天在友人陪同下到案說明。羅姓男子表示，他在一周前因白內障，到眼科診所手術，前天戴墨鏡，和劉姓友人一同到菜市場買雞肉、青菜，回家補身子。當時菜市場走道狹窄、人多擁擠，他在前方，友人在後方看顧著，但因術後視力尚未恢復，遠近距離無法準確拿捏，有時會還得扶著販攤角落，避免跌倒。

羅姓男子指出，當時印象中有經過嬰兒推車旁，怕自己不小心會撞到嬰兒車致生危險，於是就慢慢的將嬰兒車往攤販方向推至走道側旁，並強調稱「我現在連走路都有困難，怎麼有辦法偷嬰？」澄清絕無所謂偷嬰意圖，並將檢具診斷證明書證明自己清白。

羅姓男子（左）前天在劉姓友人（右）陪同下，到市場買菜，羅姓男子還提了一袋食材（紅圈處）。圖／民眾提供
羅姓男子（左）前天在劉姓友人（右）陪同下，到市場買菜，羅姓男子還提了一袋食材（紅圈處）。圖／民眾提供
台中市大里區立德里郭姓婦人向里長江和樹反映，指她推著小孩去市場買菜，有名男子突然推她的嬰兒車，一直要把車子推走。圖／江和樹提供
台中市大里區立德里郭姓婦人向里長江和樹反映，指她推著小孩去市場買菜，有名男子突然推她的嬰兒車，一直要把車子推走。圖／江和樹提供

嬰兒 視力 台中市

延伸閱讀

MLB／挺過TJ、新冠加眼疾 培瑞茲奪美聯東山再起

台中大里縱火案 疑和屋主長期照顧癱妻有關

公有的子宮，私有的孩子？我們對「別人的」孩子有關懷的責任嗎？

泰拳教練撞見搶嬰犯 「不想傷人」用柔術壓制15分等警察到

相關新聞

影／槽車追撞工程車拖200公尺 營造老闆和女員工慘死

台南北門區台61線南下282公里外側車道王爺港橋段今天下午3點多，一輛裝載灰飛的槽車，行駛間在外側車道追撞一輛小型工程車...

猥褻女童遭打死家屬喊冤 女童被帶走影像曝光

南投縣埔里鎮5歲女童13日疑似遭猥褻，涉案李姓男子遭女童父親毆打，昨天傷重不治。死者今天家屬質疑，李男已是阿公，根本沒有...

台中北區五岔路口事故多 中警斥資裝16鏡頭AI取締設備

因為台中市北區三民路、崇德路、五權路與錦南路的不對稱路口，是一處五岔路口，又是通往中國醫藥大學附設醫院、中友商圈、一中街...

影／台南市安南區貨車及機車車禍 20歲女大生傷重不治

台南市安南區今天下午近1時發生一起死亡車禍，20歲高姓女大生騎機車沿濱海橋車道由南向北行駛，行經安明路及生態街口時未依規...

台中市場推嬰兒車「偷嬰」？墨鏡男喊冤：眼疾誤會啦！

台中市大里區立德里郭姓婦人向里長江和樹反映，前天近中午她推嬰兒車帶著未滿周歲的兒子到菜市場買菜，不料有陌生男子一直要把嬰...

南投6旬翁疑猥褻遭毆不治 女童父母各3萬元交保

一名李姓男子遭控在南投縣埔里鎮一家KTV附近猥褻一名女童，女童家屬氣憤率眾圍毆李男導致不治；女童父母今天被帶到派出所接受...

北市68歲翁騎車自摔 一瞬間沒了心跳正在醫院搶救

台北市68歲閻姓騎士今天下午3點半騎車行經中山區興安街突然自摔倒地不起，一旁民眾緊急報案，消防員趕抵發現騎士失去呼吸心跳...

台61線北門槽車追撞工程車 2工人壓車底被燒成焦屍

台南市北門區台61線282KM南下處槽車追撞工程車車頭起火，警方初步調查現場有德暉營造公司兩名工人，是69歲黃姓工人及2...

通緝犯見警上門突喘不過氣 送醫宣告不治

嘉義縣朴子警分局偵辦劉姓通緝犯槍砲案件，今天上午9時許到宜蘭三星查案，攻堅入屋時劉突然倒地，送醫後宣告不治，詳細身亡原因...

恆春海巡隊新式巡防艇報到 隊員實駕讚快又靈活

海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」規畫建造新一代海上執法艦艇，其中新造35噸級巡防艇52艘，第7艘3589巡防艇配置...

台61線台南北門段槽車追撞工程車起火 已發現一具焦屍

台南市北門區台61線282KM南下處槽車翻覆起火，消防局中心派遣北門、麻豆、下營及學甲前往並通知警方及環保局前往，同步通...

影／新店預拌混凝土車疑迴轉重心偏移傾倒 水泥溢滿地

新北市新店區今天下午發生一起翻車意外，一輛預拌混凝土車在路口迴轉時，疑因重心偏移導致車子往右傾倒，橫躺在路邊一間商旅大門...

熱門新聞

60歲男子唱歌酒後誘5歲女童到外面猥褻 家屬爆怒打死人

台61線北門槽車追撞工程車 2工人壓車底被燒成焦屍

豪宅藏4億現金！心靈導師開靈修道場吸金172億判關10年

上山打獵發現失蹤40天男子 致電老婆稱意外變「英雄獵人」

男中橫失蹤40天獲救 家屬18日將贈英雄獵人50萬獎金

影／驚悚！阿嬤推娃娃車女嬰穿越馬路 被汽車撞上噴飛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。