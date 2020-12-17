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影／槽車追撞工程車拖200公尺 營造老闆和女員工慘死

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南北門區台61線南下282公里外側車道王爺港橋段今天下午3點多，一輛裝載灰飛的槽車，行駛間在外側車道追撞一輛小型工程車而肇事，事故造成槽車車頭起火燒毀，小型工程車上有兩人死亡，槽車司機及時逃出車外，槽車往前衝約200公尺卡在水泥橋側才停下來，車頭起火幾乎燒光，警方吊起車下找到兩具屍體疊在一起。

初步調查，死者是高雄德暉營造公司69歲黃姓負責人及26歲陳姓女員工，2人今天下午是來檢測急水溪橋梁安全，有進行空拍機拍照，兩人疑似站立在工程車後方，黃姓司機（42歲，台東人）滿載灰渣，疑似因為太陽光太強炫光一時失神，車子失控撞上停在路肩上的工程車，確實原因警方還在偵訊中。

台南市消防局中心派遣北門、學甲、麻豆、下營分隊前往撲滅火勢，並同步通知嘉義縣布袋及義竹消防車及救護車支援，火勢很快就撲滅，現場先在工程車前方發現一斷腳，後來又在槽車上發現男性死者已成焦屍，一焦屍及多一隻斷腳，卻遍找不到另一名女員工，後來吊車將槽車吊起，才發現女員工和老闆是疊在一起被燒死在車底，因女員工身材嬌小被擋住，直到車頭吊起才發現已不幸罹難。

學甲警分局表示，台61線快速道路南下282公里處內側車道已順利恢復通車，肇事現場也持續做清理的動作，後續待調閱相關行車紀錄影像來釐清肇事責任。也通知死者家屬趕來指認。

槽車擦撞工程車後往前衝約400公尺才停住，車頭起火燃燒。記者吳淑玲／翻攝
槽車擦撞工程車後往前衝約400公尺才停住，車頭起火燃燒。記者吳淑玲／翻攝
遭槽車追撞的工程車。記者吳淑玲／翻攝
遭槽車追撞的工程車。記者吳淑玲／翻攝
槽車擦撞工程車後往前衝約400公尺才停住，車頭起火燃燒。記者吳淑玲／翻攝
槽車擦撞工程車後往前衝約400公尺才停住，車頭起火燃燒。記者吳淑玲／翻攝
台61線台南北門段槽車和工程車車禍位置圖。記者吳淑玲／翻攝
台61線台南北門段槽車和工程車車禍位置圖。記者吳淑玲／翻攝

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