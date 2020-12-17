猥褻女童遭打死家屬喊冤 女童被帶走影像曝光

監視器拍到李男將女童從KTV帶出。圖／讀者提供

南投縣埔里鎮5歲女童13日疑似遭猥褻，涉案李姓男子遭女童父親毆打，昨天傷重不治。死者今天家屬質疑，李男已是阿公，根本沒有猥褻女童，卻被拖到暗處毆打，經過3小時才被發現送醫。但監視器拍到李男將女童從KTV帶出，女童父親見李男倒地，便打電話叫救護車，救護車隨即趕到將他送醫，並未拖延3小時，雙方各執一詞，詳細案情和死因，仍待檢警調查釐清。

李姓男子遭毆打傷重不治，家屬說，李姓男子60歲有好幾個孫女，怎麼會猥褻5歲女童？質疑他到KTV唱歌離席上廁所，女童跟著走進廁所，卻被女童父親指控猥褻，在KTV外面黃昏市場廁所內毆打重傷後離去，直到3小時後才被路人發現報警送醫。李男遭毆打還延誤送醫死亡，還被指猥褻女童，讓家屬難以接受，要求還他公道。

警方則表示，女童家屬13日當天報案，指女童遭李姓男子猥褻，警方受理報案。李姓男子因傷重死亡，已經報請檢察官相驗調查，18日將解剖確認死因。

據了解，13日下午李姓男子在埔里鎮八德路KTV唱歌，下午4時37分監視器拍到李姓男子從後門將女童帶出KTV，沒多久女童回到KTV找父母，家屬得知出狀況，女童父親氣憤的跑到黃昏市場廁所毆打李姓男子，5點初救護車趕到，將李姓男子送到埔里榮民醫院急救。