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台61線北門槽車追撞工程車 2工人壓車底被燒成焦屍

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市北門區台61線282KM南下處槽車追撞工程車車頭起火，警方初步調查現場有德暉營造公司兩名工人，是69歲黃姓工人及26歲陳姓女子，2人都被壓在車底，警消先找到一名焦屍，稍後也發現另一名罹難者，警方正在偵訊槽車黃姓司機（42歲），調查肇事原因。

台南市消防局中心下午據報後派遣北門、麻豆、下營及學甲前往並通知警方及環保局前往，同步通知嘉義縣布袋及義竹消防車及救護車支援，初步回報現場槽車車頭全面燃燒，初步看到一名工人被壓在槽車下方，被燒成焦屍，但一旁另有一斷腳。

據現場人員回報槽車為裝載水泥的槽車，另有一部營造公司工程車遭水泥槽車追撞起火，水泥槽車司機及時逃出車外，正由警方偵訊中。火勢在下午3點26分撲滅，殘火處理中，消防人員在槽車右前輪與水泥護欄間，已發現一具焦屍，另發現一斷肢，在下午4點 45分找到遺體。

台61線台南北門水泥槽車追撞工程車起火燃燒，兩名工人疑都被壓在車下，警方已找到一具焦屍，另發現一斷肢。記者吳淑玲／翻攝
台61線台南北門水泥槽車追撞工程車起火燃燒，兩名工人疑都被壓在車下，警方已找到一具焦屍，另發現一斷肢。記者吳淑玲／翻攝
台61線台南北門水泥槽車追撞工程車起火燃燒，兩名工人疑都被壓在車下，警方已找到一具焦屍，另發現一斷肢。記者吳淑玲／翻攝
台61線台南北門水泥槽車追撞工程車起火燃燒，兩名工人疑都被壓在車下，警方已找到一具焦屍，另發現一斷肢。記者吳淑玲／翻攝
台61線台南北門水泥槽車追撞工程車起火燃燒，兩名工人疑都被壓在車下，警方已找到一具焦屍，另發現一斷肢。記者吳淑玲／翻攝
台61線台南北門水泥槽車追撞工程車起火燃燒，兩名工人疑都被壓在車下，警方已找到一具焦屍，另發現一斷肢。記者吳淑玲／翻攝

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