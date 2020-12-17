台61線北門槽車追撞工程車 2工人壓車底被燒成焦屍

台南市北門區台61線282KM南下處槽車追撞工程車車頭起火，警方初步調查現場有德暉營造公司兩名工人，是69歲黃姓工人及26歲陳姓女子，2人都被壓在車底，警消先找到一名焦屍，稍後也發現另一名罹難者，警方正在偵訊槽車黃姓司機（42歲），調查肇事原因。

台南市消防局中心下午據報後派遣北門、麻豆、下營及學甲前往並通知警方及環保局前往，同步通知嘉義縣布袋及義竹消防車及救護車支援，初步回報現場槽車車頭全面燃燒，初步看到一名工人被壓在槽車下方，被燒成焦屍，但一旁另有一斷腳。