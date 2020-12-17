恆春海巡隊新式巡防艇報到 隊員實駕讚快又靈活

海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」規畫建造新一代海上執法艦艇，其中新造35噸級巡防艇52艘，第7艘3589巡防艇配置在海巡署第14（恆春）海巡隊，今天上午航抵屏東枋寮漁港，海巡署南部分署副分署長耿英傑主持迎艇祈福儀式；隊員實駕感受速度快又靈活的特性，除為海域取締違規執法與查緝走私偷渡及海域搜救注入強心針，更有助提升海上執勤強度與救生救難能量。

海巡署南部分署說，該艘新造巡防艇本月11日於中信造船公司的聯合交船典禮中，在總統英文見證下順利完成交船儀式；新一代巡防艇採用噴水推進器，具備船速快、吃水淺與操縱靈活等特性，經海上測試驗證，最高航速可達45節（約83公里）、續航力1000公里，可延長滯海執勤時間。

南部分署副分署長耿英傑說，3589艇特別強化消防滅火功能.的高壓水砲，可在駕駛室內遙控操作，噴水量每小時約為70公秉（70000公升）、最大射程超過60公尺，能有效執行船舶驅離及滅火作業，用於執行海上救難任務時更能發揮艦隊分署快打艦隊的優勢。