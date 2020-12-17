影／新店預拌混凝土車疑迴轉重心偏移傾倒 水泥溢滿地

新北市新店區今天下午發生一起翻車意外，一輛預拌混凝土車在路口迴轉時，疑因重心偏移導致車子往右傾倒，橫躺在路邊一間商旅大門口，且車上混凝土溢出，影響商旅地下停車場出入，警方目前已封鎖現場調查處理中。

新店警方今天下午2時許獲報，新店區中央路與環河路口發生一起預拌混凝土車車意外，據了解，33歲王姓男子駕駛這輛混凝土車從北市往新店方向行駛，在環河路口迴轉時，疑因迴轉時速度未放慢，加上車斗內混凝土重心偏移，導致整輛車失控向右側傾倒。