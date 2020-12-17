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影／新店預拌混凝土車疑迴轉重心偏移傾倒 水泥溢滿地

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區今天下午發生一起翻車意外，一輛預拌混凝土車在路口迴轉時，疑因重心偏移導致車子往右傾倒，橫躺在路邊一間商旅大門口，且車上混凝土溢出，影響商旅地下停車場出入，警方目前已封鎖現場調查處理中。

新店警方今天下午2時許獲報，新店區中央路與環河路口發生一起預拌混凝土車車意外，據了解，33歲王姓男子駕駛這輛混凝土車從北市往新店方向行駛，在環河路口迴轉時，疑因迴轉時速度未放慢，加上車斗內混凝土重心偏移，導致整輛車失控向右側傾倒。

預拌混凝土車傾倒橫躺在路邊一間商旅大門口，不僅撞斷路邊路燈，車斗內的混凝土也大量溢流至路面，影響商旅地下停車場出入口，駕駛王姓男子僅受到輕傷，至於確實事故發生原因，現由警方調查釐清中。

新北市新店區中央路與環河路口今天下午發生一起預拌混凝土車疑迴轉時重心偏移，整輛車往右側傾倒，車斗內大量水泥溢滿地，還撞斷路燈。 記者王長鼎／翻攝
新北市新店區中央路與環河路口今天下午發生一起預拌混凝土車疑迴轉時重心偏移，整輛車往右側傾倒，車斗內大量水泥溢滿地，還撞斷路燈。 記者王長鼎／翻攝
新北市新店區中央路與環河路口今天下午發生一起預拌混凝土車疑迴轉時重心偏移，整輛車往右側傾倒，車斗內大量水泥溢滿地，還撞斷路燈。 記者王長鼎／翻攝
新北市新店區中央路與環河路口今天下午發生一起預拌混凝土車疑迴轉時重心偏移，整輛車往右側傾倒，車斗內大量水泥溢滿地，還撞斷路燈。 記者王長鼎／翻攝
新北市新店區中央路與環河路口今天下午發生一起預拌混凝土車疑迴轉時重心偏移，整輛車往右側傾倒，車斗內大量水泥溢滿地，還撞斷路燈。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區中央路與環河路口今天下午發生一起預拌混凝土車疑迴轉時重心偏移，整輛車往右側傾倒，車斗內大量水泥溢滿地，還撞斷路燈。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區中央路與環河路口今天下午發生一起預拌混凝土車疑迴轉時重心偏移，整輛車往右側傾倒，車斗內大量水泥溢滿地，還撞斷路燈。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區中央路與環河路口今天下午發生一起預拌混凝土車疑迴轉時重心偏移，整輛車往右側傾倒，車斗內大量水泥溢滿地，還撞斷路燈。記者王長鼎／翻攝

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