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影／新店預拌混凝土車疑迴轉重心偏移傾倒 水泥溢滿地
新北市新店區今天下午發生一起翻車意外，一輛預拌混凝土車在路口迴轉時，疑因重心偏移導致車子往右傾倒，橫躺在路邊一間商旅大門口，且車上混凝土溢出，影響商旅地下停車場出入，警方目前已封鎖現場調查處理中。
新店警方今天下午2時許獲報，新店區中央路與環河路口發生一起預拌混凝土車車意外，據了解，33歲王姓男子駕駛這輛混凝土車從北市往新店方向行駛，在環河路口迴轉時，疑因迴轉時速度未放慢，加上車斗內混凝土重心偏移，導致整輛車失控向右側傾倒。
預拌混凝土車傾倒橫躺在路邊一間商旅大門口，不僅撞斷路邊路燈，車斗內的混凝土也大量溢流至路面，影響商旅地下停車場出入口，駕駛王姓男子僅受到輕傷，至於確實事故發生原因，現由警方調查釐清中。
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