影／上班途中撞上倒車貨車尾 台南女騎士倒臥血泊搶救無效

台南官田區南廍里南58線3.4公里處，今天上午7點46分簡姓男子（39歲）駕駛營大貨車沿產業道路南向北倒車，路口時陳姓女子（30歲）騎機車沿南58線西向東行駛，雙方在路口發生碰撞，陳女擦撞後送往柳營奇美醫院搶救不治，警方對現場車輛及跡證進行採證，肇事原因尚待釐清中。

六甲消防分隊趕往救護時，女子已倒臥在血泊中，已無生命心跳，送往醫院搶救不救；初步了解，陳女住下營區，一早是要上班途中，貨車從倉庫載雞屎肥料，當時是在倒車，陳女疑因一時反應不及撞上，雙方酒測值均為零。