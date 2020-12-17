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影／上班途中撞上倒車貨車尾 台南女騎士倒臥血泊搶救無效

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南官田區南廍里南58線3.4公里處，今天上午7點46分簡姓男子（39歲）駕駛營大貨車沿產業道路南向北倒車，路口時陳姓女子（30歲）騎機車沿南58線西向東行駛，雙方在路口發生碰撞，陳女擦撞後送往柳營奇美醫院搶救不治，警方對現場車輛及跡證進行採證，肇事原因尚待釐清中。

六甲消防分隊趕往救護時，女子已倒臥在血泊中，已無生命心跳，送往醫院搶救不救；初步了解，陳女住下營區，一早是要上班途中，貨車從倉庫載雞屎肥料，當時是在倒車，陳女疑因一時反應不及撞上，雙方酒測值均為零。

麻豆警方提醒，駕駛人行駛至路口，應提前減速慢行，注意車前狀況，也將針對「大型車輛」違規加強取締；也呼籲駕駛人行經路口請減速慢行，勿搶快闖越，並確實遵守「路權」及「路口慢看停」等觀念，提升駕駛人守法觀念，以維護道路交通安全，避免此類事故再次發生。

台南官田南廍產業道路發生女騎士疑撞上貨車尾，送醫不治死亡。記者吳淑玲／翻攝
台南官田南廍產業道路發生女騎士疑撞上貨車尾，送醫不治死亡。記者吳淑玲／翻攝
台南官田南廍產業道路發生女騎士疑撞上貨車尾，送醫不治死亡。記者吳淑玲／翻攝
台南官田南廍產業道路發生女騎士疑撞上貨車尾，送醫不治死亡。記者吳淑玲／翻攝
台南官田南廍產業道路發生女騎士疑撞上貨車尾，送醫不治死亡。記者吳淑玲／翻攝
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