聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／上班途中撞上倒車貨車尾 台南女騎士倒臥血泊搶救無效
台南官田區南廍里南58線3.4公里處，今天上午7點46分簡姓男子（39歲）駕駛營大貨車沿產業道路南向北倒車，路口時陳姓女子（30歲）騎機車沿南58線西向東行駛，雙方在路口發生碰撞，陳女擦撞後送往柳營奇美醫院搶救不治，警方對現場車輛及跡證進行採證，肇事原因尚待釐清中。
六甲消防分隊趕往救護時，女子已倒臥在血泊中，已無生命心跳，送往醫院搶救不救；初步了解，陳女住下營區，一早是要上班途中，貨車從倉庫載雞屎肥料，當時是在倒車，陳女疑因一時反應不及撞上，雙方酒測值均為零。
麻豆警方提醒，駕駛人行駛至路口，應提前減速慢行，注意車前狀況，也將針對「大型車輛」違規加強取締；也呼籲駕駛人行經路口請減速慢行，勿搶快闖越，並確實遵守「路權」及「路口慢看停」等觀念，提升駕駛人守法觀念，以維護道路交通安全，避免此類事故再次發生。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言