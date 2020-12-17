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詐欺犯出獄重操舊業再犯 桃警佐看監視器一眼認出破案
桃園市黃姓男子涉詐欺罪判刑，出獄仍不知悔改，他上月16日重操舊業充當詐騙集團車手，利用銀行ATM提款機盜領20萬元，被害人報案，蘆竹分局本月上旬接獲警政署「165」反詐騙通報，大竹派出所巡佐吳俊成調閱監視器認出黃嫌身分破案，吳俊成今天下午表示，黃嫌為該所列管詐欺治安人口，一眼認出，將他依詐欺罪嫌函送桃園地檢署偵辦，今後會加強監控。
吳俊成表示，黃姓男子（24歲）涉及詐欺罪判刑關出來後，被列為詐欺治安人口對象，他知道詐欺犯再犯率高，因此特別關注黃男，每月查訪，本月上旬接獲「165」反詐騙專線通報轄區詐欺個案，向銀行調閱監視器影像，一看便認出是黃男涉案，黃也坦承提領20萬元交詐騙集團上手，警方訊後將他依詐欺罪嫌函送法辦。
蘆竹警方表示，吳俊成憑著多年警勤區深耕經營，熟識管區每位治安顧慮人口面孔及生活、工作背景，清楚治安對象動態，這次一眼認出詐欺嫌犯一舉破案。分局長黃益三獲悉十分稱許、要求公布事蹟給予表揚。
吳俊成表示，根據經驗詐欺犯關出來後的再犯率高，黃嫌出獄仍重操舊業再當詐騙集團車手涉案，目前在外等候司法偵辦，為避免再犯，他將改為半個月查訪一次加強監控、防範再犯，維護治安。
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