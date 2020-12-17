快訊

先進國家之恥？百萬學童挨餓 聯合國兒福首次救濟英國

陰轉陽！莫斯科芭蕾舞團再增4人確診 所有團員須居家隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐欺犯出獄重操舊業再犯 桃警佐看監視器一眼認出破案

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市黃姓男子涉詐欺罪判刑，出獄仍不知悔改，他上月16日重操舊業充當詐騙集團車手，利用銀行ATM提款機盜領20萬元，被害人報案，蘆竹分局本月上旬接獲警政署「165」反詐騙通報，大竹派出所巡佐吳俊成調閱監視器認出黃嫌身分破案，吳俊成今天下午表示，黃嫌為該所列管詐欺治安人口，一眼認出，將他依詐欺罪嫌函送桃園地檢署偵辦，今後會加強監控。

吳俊成表示，黃姓男子（24歲）涉及詐欺罪判刑關出來後，被列為詐欺治安人口對象，他知道詐欺犯再犯率高，因此特別關注黃男，每月查訪，本月上旬接獲「165」反詐騙專線通報轄區詐欺個案，向銀行調閱監視器影像，一看便認出是黃男涉案，黃也坦承提領20萬元交詐騙集團上手，警方訊後將他依詐欺罪嫌函送法辦。

蘆竹警方表示，吳俊成憑著多年警勤區深耕經營，熟識管區每位治安顧慮人口面孔及生活、工作背景，清楚治安對象動態，這次一眼認出詐欺嫌犯一舉破案。分局長黃益三獲悉十分稱許、要求公布事蹟給予表揚。

吳俊成表示，根據經驗詐欺犯關出來後的再犯率高，黃嫌出獄仍重操舊業再當詐騙集團車手涉案，目前在外等候司法偵辦，為避免再犯，他將改為半個月查訪一次加強監控、防範再犯，維護治安。

桃園市黃姓男子重操舊業充當詐騙車手ATM盜領20萬元得逞，蘆竹分局大竹派出所巡佐吳俊成（見圖）據報調閱監視器一眼認出破案，獲分局長黃益三稱許。記者曾增勳／翻攝
桃園市黃姓男子重操舊業充當詐騙車手ATM盜領20萬元得逞，蘆竹分局大竹派出所巡佐吳俊成（見圖）據報調閱監視器一眼認出破案，獲分局長黃益三稱許。記者曾增勳／翻攝
桃園市黃姓男子（見圖）重操舊業充當詐騙車手ATM盜領20萬元得逞，被蘆竹分局大竹派出所巡佐吳俊成據報調閱監視器一眼認出破案。記者曾增勳／翻攝
桃園市黃姓男子（見圖）重操舊業充當詐騙車手ATM盜領20萬元得逞，被蘆竹分局大竹派出所巡佐吳俊成據報調閱監視器一眼認出破案。記者曾增勳／翻攝

詐欺 詐騙集團 監視器

延伸閱讀

未成年少年當詐騙車手 父母被判連帶賠償83萬5000元

女街頭直播遇搶 三重警動員百人火速破案

失竊9個月未破案 夾娃娃機業者質疑警方吃案

偵破桶屍、袋屍鑑識功不可沒 幕後英雄警官曝光

相關新聞

中年大叔唱歌酒後涉猥褻女童 遭家屬圍毆打死警偵辦中

南投縣仁愛鄉李姓男子（約60歲）13日下午和朋友到埔里鎮一家KTV唱歌喝酒，疑似酒後亂性，對朋友的年幼女兒伸手猥褻，在場...

離譜！聯結車疑「走錯路」竟逆向上國道茄苳匝道迴轉

一輛大型聯結車疑「走錯路」，15日行經國道3號新竹茄苳交流道竟直接從出口匝道逆向行駛大迴轉上國道，由於行為實在太誇張，有...

詐欺犯出獄重操舊業再犯 桃警佐看監視器一眼認出破案

桃園市黃姓男子涉詐欺罪判刑，出獄仍不知悔改，他上月16日重操舊業充當詐騙集團車手，利用銀行ATM提款機盜領20萬元，被害...

「火勢嚇人！」 台南佳里甘蔗田火警 強風助勢濃煙猛竄

台南市佳里區許竹圍一帶今天下午1點許，甘蔗田傳出火警，火勢快速延燒，濃煙猛竄，因鄰近社區及北門農工，六安里長林佩玲說，「...

60歲男子唱歌酒後誘5歲女童到外面猥褻 家屬爆怒打死人

南投縣仁愛鄉60歲李姓男子13日晚間在埔里鎮八德路一處KTV唱歌，疑似酒後亂性，將友人年僅5歲的女兒騙到外面停車場暗處伸...

國道中山高台南仁德交流道前 五輛車連環追撞成一團

國道1號中山高速公路南下317.9公里處上午10點14分發生5輛車連環追撞交通事故。4輛轎車佔用路肩及部分外側車道國道公...

男子士林地檢署偵查庭外突倒地猝死 醫師AED搶救仍送醫不治

62歲廖姓男子今天上午10時許，在士林地檢署4樓偵查庭外等候開庭，疑似因身體不適倒地，臉部撞擊地面，失去生命徵象，同樣等...

印尼移工持續暫緩入境 但想家的她卻吞下腐蝕溶劑…

衛生福利部台南醫院急診最近接獲一名印尼移工的病例，吞下不明的腐蝕性溶液，導致食道與胃嚴重灼傷，胃並已穿孔潰爛，還好在醫師...

一度緊張！通報有3大型氧氣槽 台南威致鋼鐵工廠傳火警

股票上市的台南市官田區威致鋼鐵公司今天上午11點多傳出工廠火警，因旁邊就是大型氧氣槽引發緊張，台南市消防局由第二大隊大隊...

5歲男童大坑步道上演迷途記 警尋獲時哭成淚人找爸爸

台中市一名5歲廖姓男童在13日時，與父親前往大坑步道爬山，期間因自己脫隊不斷往前走，而與父親走丟；父親因找不到兒子，趕緊...

影／兒子國外買毒品被綁勒贖300萬？警勸婦人：詐騙啦

台中市張姓女子7日接獲詐團電話，謊稱張女在國外就學的兒子買毒品時，遭人黑吃黑，需要付贖300萬，張女前往西屯區某銀行欲匯...

護理師詢問餐點要吃什麼？病患竟將護理師打成腦震盪

罹患躁鬱症的許姓男子住院，劉姓護理師提醒剛入院要量身高體重，並詢問許3次餐點要吃什麼？要幫許訂餐，許突然揮拳打劉左側太陽...

熱門新聞

新竹男闖中橫40天奇蹟生還 登山專家點出躲洞穴是關鍵

影／剛盼到梅花季將到來 南投信義著名梅園竟遭祝融

曾開完刀未拆線奮力救人上岸 台南暖警不幸癌逝

上山打獵發現失蹤40天男子 致電老婆稱意外變「英雄獵人」

男中橫失蹤40天獲救 家屬18日將贈英雄獵人50萬獎金

60歲男子唱歌酒後誘5歲女童到外面猥褻 家屬爆怒打死人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。