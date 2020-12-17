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男子士林地檢署偵查庭外突倒地猝死 醫師AED搶救仍送醫不治

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

62歲廖姓男子今天上午10時許，在士林地檢署4樓偵查庭外等候開庭，疑似因身體不適倒地，臉部撞擊地面，失去生命徵象，同樣等候開庭的一名醫師，隨即使用AED搶救，消防人員到場後接手，送往陽明醫院急救11時許仍宣告不治，詳細死因尚待檢警調查釐清。

據悉，廖男因涉及肇事逃逸案件，今早前往士林地檢署等候開庭，在４樓偵查庭外等候期間，突然因身體不適，直接趴倒在407偵查庭外，臉部朝下倒地，撞擊口鼻留下一灘鮮血，嚇壞民眾。

當時士檢法警見狀，立即通報，並取出AED 自動體外心臟去顫電擊器，當時同樓層還有一名醫師，隨即上前表明身分替廖男急救，北市消防局10點19分獲報，消防救護人員趕至現場接手，廖男仍失去呼吸心跳，送往陽明醫院搶救，今11時許宣告不治。

士檢發生民眾猝死案件，天母派出所及偵查隊鑑識人員隨即到場採證，法警也拿出架子、藍白塑膠帆布擋住血跡，避免民眾看到鮮血畫面。目前已通知廖男久未聯繫的家屬，協助處理後事，至於詳細死因是否因近期天氣變化大或心因性疾病等情況所致，將報請檢察官相驗，調查詳細死因。

廖男在偵查庭外倒地猝死，現場以藍白塑膠帆布遮蓋，避免民眾直接目睹血跡。記者蕭雅娟／攝影
廖男在偵查庭外倒地猝死，現場以藍白塑膠帆布遮蓋，避免民眾直接目睹血跡。記者蕭雅娟／攝影
廖男今早突然在士檢偵查庭外倒下，地面留下一灘鮮血，送醫急救後宣告不治。記者蕭雅娟／攝影
廖男今早突然在士檢偵查庭外倒下，地面留下一灘鮮血，送醫急救後宣告不治。記者蕭雅娟／攝影

醫師 AED

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