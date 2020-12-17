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一度緊張！通報有3大型氧氣槽 台南威致鋼鐵工廠傳火警

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

股票上市的台南市官田區威致鋼鐵公司今天上午11點多傳出工廠火警，因旁邊就是大型氧氣槽引發緊張，台南市消防局由第二大隊大隊長丁春能指揮，出動官田、六甲、新營、麻豆等分隊21車41人前往威致灌救，11點28分火勢撲滅。經查是1台發電機起火燃燒，一旁就是機房和3座大型氧氣槽，幸好消防隊搶救得宜，撲滅火勢、噴水保護氧氣槽，無人員傷亡。

台南市消防局今天上午11點1分據報起火地點是威致鋼鐵，立即發動鄰近消防分隊趕往支援撲滅，還一度傳有油槽消防人員不敢大意，幸好先趕到的消防人員發現是廠內一個裝置在機房外的發電機組起火燃燒，燒毀發電機組等物品，燃燒面積約10平方公尺。

由於發電機起火冒出火煙，機房旁邊不遠就有3座氧氣槽，消防隊趕緊水線灌救先保護起來，阻止更大的災害，半小時後撲滅火勢。廠方表示不報財損，不需火調。

台南市威致鋼鐵近中午傳出火警，旁有大型氧氣槽引發緊張 。記者吳淑玲／翻攝
台南市威致鋼鐵近中午傳出火警，旁有大型氧氣槽引發緊張 。記者吳淑玲／翻攝

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