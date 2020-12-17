5歲男童大坑步道上演迷途記 警尋獲時哭成淚人找爸爸

台中市一名5歲廖姓男童在13日時，與父親前往大坑步道爬山，期間因自己脫隊不斷往前走，而與父親走丟；父親因找不到兒子，趕緊向警方尋求協助，警方沿途詢問遊客與附近店家，在20多分鐘後，順利尋獲廖童，廖童起初故作堅強，但一看到父親，就投入父親的懷抱，哭成一團。

台中市第五警分局東山所在13日上午9時許獲報，廖姓男子（43歲）報案，廖稱當天帶3名子女在大坑九號步道爬山，未料其中一名5歲兒子，體力旺盛精力充沛，自顧自往的一直往前走，未留意與家人距離，等到他發現時，已不見兒子蹤影，情急之下便報案向警方求助。

東山所警員黃繼緯、黃大禕接獲派案，隨即前往九號步道協尋，兩名員警身著6公斤的裝備陡坡一路直上，為了就是趕緊尋獲走失兒童，邊找邊詢問山友是否有看到單獨一人的小孩情況。

警方搜尋約二十分鐘後，在步道內的某咖啡攤位旁，找到這名衣著外貌相符的5歲廖姓男童，廖童當時坐在步道旁，廖姓兒童看到警方前來尋找，起初還故作鎮定，表示家人應該在不遠處，廖童在警方陪同下，回步道口與廖父會合。

男童一看到父親，眼淚奪眶而出，馬上投入父親懷抱嚎啕大哭，還直說「以後不敢再調皮了」，也讓現場警方與廖莞爾。