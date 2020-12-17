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離譜！聯結車疑「走錯路」竟逆向上國道茄苳匝道迴轉
一輛大型聯結車疑「走錯路」，15日行經國道3號新竹茄苳交流道竟直接從出口匝道逆向行駛大迴轉上國道，由於行為實在太誇張，有網友將影片ＰＯ上臉書社團「新竹爆料公社」，引發熱議。
對此，警方指出，聯結車已違反「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第1款「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」，可處6000元以上，2萬4000元以下罰緩，由於聯結車駕駛行為影響行車安全，將通知駕駛到案說明，視情節依公共危險罪法辦。
警方呼籲，駕駛應遵守交通規則，並注意號誌及標線，若錯過、走錯交流道出口，絕對不可逆向或倒車，避免發生危險與事故。
有網友將影片轉發至臉書社團「新竹爆料公社」，不少人看完紛紛留言「檢舉他」、「好嚇人，這也太過份了！怎麼能這樣開車害人....還好沒事！！」、「好險沒有車禍，不然感覺好嚴重。」
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