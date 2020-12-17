路況不熟下錯匝道車輪陷溝　警巡邏經過與民眾合力抬車

新北市王姓婦人昨晚開車行駛高速公路準備前往大溪，因下錯匝道，加上下雨影響視線，一時心急沒注意路況，迴車時一個不留神，右前輪陷入水溝輪胎卡住，車子橫在路中，婦人不知失措，幸好巡邏員警經過發現，和熱心民眾合力抬起車頭移至路旁脫困，讓婦人把車開走前往大溪訪友。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，王姓婦人開車從中山高接台66快速公路，下錯匝道，在高幼路運動公園準備迴轉時，右前輪卡在水溝上不來。宋屋派出所巡佐劉明、警員蕭建昌巡邏經過，見狀上前關心，決定直接抬車移動車輛，並請路過民眾幫忙，大家頂著寒風雨勢合力抬車，總算將車輪部位從水溝移出讓車輛脫困，王婦見大家熱心幫忙顯得難為情，離去前頻頻道謝。 警方見車子前輪卡在水溝，上前關心。記者鄭國樑／翻攝 員警和路過的民眾熱心抬車，讓車輛順利脫困。記者鄭國樑／翻攝