詐騙手法推陳出新 還傳真房屋修繕單要被害人給行員看

詐騙手法推陳出新，高雄警方發覺詐騙集團詐財前，還傳「房屋修繕單」給受騙民眾，要陷入圈套的民眾在提款時，如遇金融機構行員起疑，便出示修繕單給行員看，阻斷行員報警。

高雄市警新興分局今天發布攔阻詐騙案件，表示今年1月至今，光是新興警分局員警與金融機構行員合作，便成功攔阻民眾受騙案共50件，阻詐金額達2057萬8千餘元。

新興警分局表示，詐騙集團的手法不斷推陳出新，除了冒充檢警、假投資外匯、期貨、購買生前契約，或利用「猜猜我是誰」的案件頻傳，11月警方還發覺「房屋修繕單」的新詐騙手法。

警方指出，詐欺集團利用各種詐騙圈套釣民眾上鉤，因常在銀行匯款時，立即被行員識破手法，報警阻止民眾匯款，令詐騙集團行騙落空，11月就有受騙民眾到銀行匯款，因行員提問匯款人提領大筆金額的用意，匯款人支吾其詞，行員擔心匯款人受騙，報警協助。