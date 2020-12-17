詐騙手法推陳出新 還傳真房屋修繕單要被害人給行員看
詐騙手法推陳出新，高雄警方發覺詐騙集團詐財前，還傳「房屋修繕單」給受騙民眾，要陷入圈套的民眾在提款時，如遇金融機構行員起疑，便出示修繕單給行員看，阻斷行員報警。
高雄市警新興分局今天發布攔阻詐騙案件，表示今年1月至今，光是新興警分局員警與金融機構行員合作，便成功攔阻民眾受騙案共50件，阻詐金額達2057萬8千餘元。
新興警分局表示，詐騙集團的手法不斷推陳出新，除了冒充檢警、假投資外匯、期貨、購買生前契約，或利用「猜猜我是誰」的案件頻傳，11月警方還發覺「房屋修繕單」的新詐騙手法。
警方指出，詐欺集團利用各種詐騙圈套釣民眾上鉤，因常在銀行匯款時，立即被行員識破手法，報警阻止民眾匯款，令詐騙集團行騙落空，11月就有受騙民眾到銀行匯款，因行員提問匯款人提領大筆金額的用意，匯款人支吾其詞，行員擔心匯款人受騙，報警協助。
員警到場，匯款人反而拿出詐騙集團事先傳真給他的「房屋修繕單」，向員警說他要修繕房子，但員警詢問匯款人家人，得知他家並沒要修繕，員警苦口婆心說他遇到詐騙集團，千萬別匯款，才阻止匯款人受騙。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言